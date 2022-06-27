Укр

Рецепт ароматного джема из клубники: так вкусно, что до зимы может не остаться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
121
Джем из клубники на зиму Новость обновлена 27 июня 2022, 20:32
Джем из клубники на зиму

Джем выходить очень густой и насыщенный

Такое лакомство, как клубничный джем — очень вкусное и универсальное, нечто среднее между вареньем и мармеладом.

Десерт можно мазать на блинчики и печенье или просто есть ложкой и наслаждаться. Также оно подходит для прослойки всякой выпечки. Джем выходить очень густой, насыщенный и ароматный, пишут в кулинарном блоге в Инстаграме.

Как приготовить джем из клубники

Ингредиенты:

  • клубника 1 литровая банка (около 700 гр)
  • сахар 1 литровая банка (около 1 кг)

Приготовление:

  1. Клубнику моем, чистим, выкладываем в миску и перебиваем блендером.
  2. Варим в три захода. Первый раз 15-20 мин. Оставляем на 6-8 часов.
  3. Снова провариваем 15-20 мин и опять оставляем.
  4. На третий раз высыпаем сахар, провариваем снова 15-20 мин и закатываем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить клубничный пирог.

Теги:
#Клубника #Рецепты #Варенье #Джем