Рецепт ароматного джема из клубники: так вкусно, что до зимы может не остаться

Джем выходить очень густой и насыщенный

Такое лакомство, как клубничный джем — очень вкусное и универсальное, нечто среднее между вареньем и мармеладом.

Десерт можно мазать на блинчики и печенье или просто есть ложкой и наслаждаться. Также оно подходит для прослойки всякой выпечки. Джем выходить очень густой, насыщенный и ароматный, пишут в кулинарном блоге в Инстаграме.

Как приготовить джем из клубники

Ингредиенты:

клубника 1 литровая банка (около 700 гр)

сахар 1 литровая банка (около 1 кг)

Приготовление:

Клубнику моем, чистим, выкладываем в миску и перебиваем блендером. Варим в три захода. Первый раз 15-20 мин. Оставляем на 6-8 часов. Снова провариваем 15-20 мин и опять оставляем. На третий раз высыпаем сахар, провариваем снова 15-20 мин и закатываем.

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