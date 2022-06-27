Рецепт ароматного джема из клубники: так вкусно, что до зимы может не остаться
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 121
Джем выходить очень густой и насыщенный
Такое лакомство, как клубничный джем — очень вкусное и универсальное, нечто среднее между вареньем и мармеладом.
Десерт можно мазать на блинчики и печенье или просто есть ложкой и наслаждаться. Также оно подходит для прослойки всякой выпечки. Джем выходить очень густой, насыщенный и ароматный, пишут в кулинарном блоге в Инстаграме.
Как приготовить джем из клубники
Ингредиенты:
- клубника 1 литровая банка (около 700 гр)
- сахар 1 литровая банка (около 1 кг)
Приготовление:
- Клубнику моем, чистим, выкладываем в миску и перебиваем блендером.
- Варим в три захода. Первый раз 15-20 мин. Оставляем на 6-8 часов.
- Снова провариваем 15-20 мин и опять оставляем.
- На третий раз высыпаем сахар, провариваем снова 15-20 мин и закатываем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить клубничный пирог.