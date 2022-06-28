Как приготовить вкуснейшие сырники, которые никогда не разваливаются

Такие сырники получаются максимально полезными, так как их можно запечь в духовке

Сырники — пожалуй, один из самых любимых украинцами завтраков. При этом он еще и очень питательный. Для того, чтобы сделать сырники максимально полезными для здоровья можно несколько видоизменять классический рецепт: например, готовить сырники на цельнозерновой муке или же и вовсе без муки.

Рецептом идеальных сырников без муки, которые получаются очень нежными и воздушными поделились в фуд-блоге bloknot.food в Инстаграм. Отметим, что для того, чтобы сырники не разваливались, нужно соблюдать два важных правила. Во-первых, тесто не должно быть слишком жидким, а во-вторых, сырники должны быть правильного размера, то есть не слишком большими. Чтобы правильно определить количество теста для одного сырника, рекомендуем отмерять его столовой ложкой.

Рецепт идеальных сырников

Ингредиенты:

творог 350 г

2 желтка

2 ст/л сахара

ванильный сахар

2ст/л муки

Для соуса:

сметана 200мл

-1 яйцо

-3ст/л сахарной пудры

Способ приготовления:

Сыр измельчите вилкой, добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте и сформируйте сырники. Слегка обжарьте их на небольшом огне. За это время приготовьте соус. Взбейте сметану с яйцом и пудрой и вылейте в форму для запекания. Выложите сырники в форму и запекайте 10 минут при 170 градусах.

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