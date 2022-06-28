Как приготовить вкуснейшие сырники, которые никогда не разваливаются
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 192
Такие сырники получаются максимально полезными, так как их можно запечь в духовке
Сырники — пожалуй, один из самых любимых украинцами завтраков. При этом он еще и очень питательный. Для того, чтобы сделать сырники максимально полезными для здоровья можно несколько видоизменять классический рецепт: например, готовить сырники на цельнозерновой муке или же и вовсе без муки.
Рецептом идеальных сырников без муки, которые получаются очень нежными и воздушными поделились в фуд-блоге bloknot.food в Инстаграм. Отметим, что для того, чтобы сырники не разваливались, нужно соблюдать два важных правила. Во-первых, тесто не должно быть слишком жидким, а во-вторых, сырники должны быть правильного размера, то есть не слишком большими. Чтобы правильно определить количество теста для одного сырника, рекомендуем отмерять его столовой ложкой.
Рецепт идеальных сырников
Ингредиенты:
- творог 350 г
- 2 желтка
- 2 ст/л сахара
- ванильный сахар
- 2ст/л муки
Для соуса:
- сметана 200мл
- -1 яйцо
- -3ст/л сахарной пудры
Способ приготовления:
- Сыр измельчите вилкой, добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте и сформируйте сырники.
- Слегка обжарьте их на небольшом огне.
- За это время приготовьте соус. Взбейте сметану с яйцом и пудрой и вылейте в форму для запекания.
- Выложите сырники в форму и запекайте 10 минут при 170 градусах.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкуснейших мини-пицц.