Лучше газировки из магазина: как приготовить натуральный лимонад дома
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Домашний лимонад отлично утоляет жажду
Летом есть широкий выбор прохладительных напитков: мохито, который можно сделать дома, смузи, молочные коктейли и, конечно же, лимонады. В отличие от газировки из супермаркета в домашнем лимонаде только натуральные ингредиенты, а не красители и консерванты. Да и количество сахара можно отрегулировать самостоятельно.
Как передает "Телеграф", рецептами домашних лимонадов делится фудблог family_cook_minsk в Instagram. Вашему вниманию три варианта летних напитков, которые легко и быстро приготовить дома.
Домашний лимонад с апельсинами
Ингредиенты:
- вода — 2 л⠀
- мякоть 2 апельсинов⠀
- сок и цедра 1 лимона⠀
- сахар — 5 ст.л⠀
- цедра 1 апельсина⠀
- клубника – 200 г⠀
- мята – 0,5 пучка⠀
Способ приготовления:
- В кастрюлю добавить сахар, стакан воды, цедру цитрусовых, мякоть апельсинов, сок лимона и 100 г клубники, протушить 10 минут.
- Перелить массу в блендер, добавить воду. Довести сироп до однородности.
- Процедить лимон, перелить в тару, добавить оставшуюся клубнику, мяту и отправить в холодильник.
Домашний лимонад с клубникой
Ингредиенты:⠀
- вода — 2 л⠀
- сок 2 крупных лимонов⠀
- сахар — 5 ст.л⠀
- цедра 2 крупных лимонов ⠀
- клубника – 200 г
- мята — 0.5 пучка⠀
Способ приготовления:
- В кастрюлю добавить сахар, стакан воды, цедру и сок лимона и 100 г клубники, тушить в течение 10 минут.
- Сформировать однородную массу с помощью блендера.
- Процедить сироп.
- Перелить массу в кувшин, добавить воду, остальную клубнику, мяту. Поставить охлаждаться в холодильник.
- Подавать охлажденный лимонад с кубиками льда.
Традиционный домашний лимонад
Ингредиенты:
- вода питьевая — 1,8 л⠀
- сахар — 5-6 ст.л (по вкусу)⠀
- цедра 1 лимона⠀
- мякоть 1,5 лимона⠀
- мята 0,5 пучка⠀
Способ приготовления:
- Снять цедру с 1 крупного лимона и мякоть с 1,5 лимонов.⠀
- Поместить в чашу блендера цедру, мякоть лимона, сахар, стакан воды. Сформировать однородный сироп.
- Процедить массу через сито.
- Перелить напиток в тару, добавить воды и отправить в холодильник примерно на 2 часа, чтобы лимонад настоялся.
Ранее "Телеграф" писал, что рецептом необычного компота поделился известный кулинар Евгений Клопотенко. Понадобятся вишня и бузина.