Лучше газировки из магазина: как приготовить натуральный лимонад дома

Домашний лимонад отлично утоляет жажду

Летом есть широкий выбор прохладительных напитков: мохито, который можно сделать дома, смузи, молочные коктейли и, конечно же, лимонады. В отличие от газировки из супермаркета в домашнем лимонаде только натуральные ингредиенты, а не красители и консерванты. Да и количество сахара можно отрегулировать самостоятельно.

Как передает "Телеграф", рецептами домашних лимонадов делится фудблог family_cook_minsk в Instagram. Вашему вниманию три варианта летних напитков, которые легко и быстро приготовить дома.

Домашний лимонад с апельсинами

Ингредиенты:

вода — 2 л⠀

мякоть 2 апельсинов⠀

сок и цедра 1 лимона⠀

сахар — 5 ст.л⠀

цедра 1 апельсина⠀

клубника – 200 г⠀

мята – 0,5 пучка⠀

Способ приготовления:

В кастрюлю добавить сахар, стакан воды, цедру цитрусовых, мякоть апельсинов, сок лимона и 100 г клубники, протушить 10 минут. Перелить массу в блендер, добавить воду. Довести сироп до однородности. Процедить лимон, перелить в тару, добавить оставшуюся клубнику, мяту и отправить в холодильник.

Натуральный напиток

Домашний лимонад с клубникой

Ингредиенты:⠀

вода — 2 л⠀

сок 2 крупных лимонов⠀

сахар — 5 ст.л⠀

цедра 2 крупных лимонов ⠀

клубника – 200 г

мята — 0.5 пучка⠀

Способ приготовления:

В кастрюлю добавить сахар, стакан воды, цедру и сок лимона и 100 г клубники, тушить в течение 10 минут. Сформировать однородную массу с помощью блендера. Процедить сироп. Перелить массу в кувшин, добавить воду, остальную клубнику, мяту. Поставить охлаждаться в холодильник. Подавать охлажденный лимонад с кубиками льда.

Отличный напиток в жаркое время

Традиционный домашний лимонад

Ингредиенты:

вода питьевая — 1,8 л⠀

сахар — 5-6 ст.л (по вкусу)⠀

цедра 1 лимона⠀

мякоть 1,5 лимона⠀

мята 0,5 пучка⠀

Способ приготовления:

Снять цедру с 1 крупного лимона и мякоть с 1,5 лимонов.⠀ Поместить в чашу блендера цедру, мякоть лимона, сахар, стакан воды. Сформировать однородный сироп. Процедить массу через сито. Перелить напиток в тару, добавить воды и отправить в холодильник примерно на 2 часа, чтобы лимонад настоялся.

Натуральный лимонад и вкусный, и невредный

Ранее "Телеграф" писал, что рецептом необычного компота поделился известный кулинар Евгений Клопотенко. Понадобятся вишня и бузина.