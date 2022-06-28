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Лучше газировки из магазина: как приготовить натуральный лимонад дома

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лимонад – лучший напиток в жару
Лимонад – лучший напиток в жару

Домашний лимонад отлично утоляет жажду

Летом есть широкий выбор прохладительных напитков: мохито, который можно сделать дома, смузи, молочные коктейли и, конечно же, лимонады. В отличие от газировки из супермаркета в домашнем лимонаде только натуральные ингредиенты, а не красители и консерванты. Да и количество сахара можно отрегулировать самостоятельно.

Как передает "Телеграф", рецептами домашних лимонадов делится фудблог family_cook_minsk в Instagram. Вашему вниманию три варианта летних напитков, которые легко и быстро приготовить дома.

Домашний лимонад с апельсинами

Ингредиенты:

  • вода — 2 л⠀
  • мякоть 2 апельсинов⠀
  • сок и цедра 1 лимона⠀
  • сахар — 5 ст.л⠀
  • цедра 1 апельсина⠀
  • клубника – 200 г⠀
  • мята – 0,5 пучка⠀

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю добавить сахар, стакан воды, цедру цитрусовых, мякоть апельсинов, сок лимона и 100 г клубники, протушить 10 минут.
  2. Перелить массу в блендер, добавить воду. Довести сироп до однородности.
  3. Процедить лимон, перелить в тару, добавить оставшуюся клубнику, мяту и отправить в холодильник.
Домашний лимонад с апельсинами
Натуральный напиток

Домашний лимонад с клубникой

Ингредиенты:⠀

  • вода — 2 л⠀
  • сок 2 крупных лимонов⠀
  • сахар — 5 ст.л⠀
  • цедра 2 крупных лимонов ⠀
  • клубника – 200 г
  • мята — 0.5 пучка⠀

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю добавить сахар, стакан воды, цедру и сок лимона и 100 г клубники, тушить в течение 10 минут.
  2. Сформировать однородную массу с помощью блендера.
  3. Процедить сироп.
  4. Перелить массу в кувшин, добавить воду, остальную клубнику, мяту. Поставить охлаждаться в холодильник.
  5. Подавать охлажденный лимонад с кубиками льда.
Домашний лимонад с клубникой
Отличный напиток в жаркое время

Традиционный домашний лимонад

Ингредиенты:

  • вода питьевая — 1,8 л⠀
  • сахар — 5-6 ст.л (по вкусу)⠀
  • цедра 1 лимона⠀
  • мякоть 1,5 лимона⠀
  • мята 0,5 пучка⠀

Способ приготовления:

  1. Снять цедру с 1 крупного лимона и мякоть с 1,5 лимонов.⠀
  2. Поместить в чашу блендера цедру, мякоть лимона, сахар, стакан воды. Сформировать однородный сироп.
  3. Процедить массу через сито.
  4. Перелить напиток в тару, добавить воды и отправить в холодильник примерно на 2 часа, чтобы лимонад настоялся.
Традиционный домашний лимонад
Натуральный лимонад и вкусный, и невредный

Ранее "Телеграф" писал, что рецептом необычного компота поделился известный кулинар Евгений Клопотенко. Понадобятся вишня и бузина.

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#Рецепт #Лимонад #Рецепты