Так вы кабачки еще не готовили: необычный рецепт (видео)
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Кабачковая паста покорит ваши вкусовые рецепторы
Кабачки можно не только жарить на сковороде, мариновать для салата или запекать в духовке. Необычный рецепт с этим овощем – кабачковые спагетти. Такая паста имеет легкую текстуру, но одновременно очень вкусная и сытная.
Как передает "Телеграф", рецептом кабачковой пасты с курицей и помидорами делится фудблогерка Ольга Головина в Instagram. По ее словам, овощные спагетти – отличная альтернатива традиционной пасте.
Ингредиенты (на 3-4 порции):
- кабачки – 2 шт. (небольших)
- филе индюка или курицы – 300 г
- помидор – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- твердый сыр – 100 г
- специи – копченая паприка, соль, перец, сушеный чеснок
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
- Филе нарезать небольшими кусочками (как на плов), а кабачок – соломкой.
- Помидор порезать крупными кубиками.
- Жарить филе на сливочном масле 4-5 минут, помешивая. Добавить кабачки и специи, перемешать. Тушить под крышкой 6-7 минут на среднем огне.
- Затем добавить помидоры и сметану, снова перемешивать и готовить под крышкой до 10 минут на маленьком огне.
- За несколько минут до того, как выключить плиту, посыпать сыром и еще раз перемешать.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму. С помощью пикантной приправы овощи становятся ароматными и получают хрустящую корочку. А еще мы писали, как вкусно запечь цветную капусту и не потратить на это уйму времени.