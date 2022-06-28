Так вы кабачки еще не готовили: необычный рецепт (видео)

Кабачковая паста покорит ваши вкусовые рецепторы

Кабачки можно не только жарить на сковороде, мариновать для салата или запекать в духовке. Необычный рецепт с этим овощем – кабачковые спагетти. Такая паста имеет легкую текстуру, но одновременно очень вкусная и сытная.

Как передает "Телеграф", рецептом кабачковой пасты с курицей и помидорами делится фудблогерка Ольга Головина в Instagram. По ее словам, овощные спагетти – отличная альтернатива традиционной пасте.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

кабачки – 2 шт. (небольших)

филе индюка или курицы – 300 г

помидор – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

твердый сыр – 100 г

специи – копченая паприка, соль, перец, сушеный чеснок

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Филе нарезать небольшими кусочками (как на плов), а кабачок – соломкой. Помидор порезать крупными кубиками. Жарить филе на сливочном масле 4-5 минут, помешивая. Добавить кабачки и специи, перемешать. Тушить под крышкой 6-7 минут на среднем огне. Затем добавить помидоры и сметану, снова перемешивать и готовить под крышкой до 10 минут на маленьком огне. За несколько минут до того, как выключить плиту, посыпать сыром и еще раз перемешать.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму. С помощью пикантной приправы овощи становятся ароматными и получают хрустящую корочку. А еще мы писали, как вкусно запечь цветную капусту и не потратить на это уйму времени.