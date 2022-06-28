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Что добавить к малосольным огурцам, чтобы они получились еще вкуснее: секретный ингредиент

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить хрустящие малосольные огурцы?
Как приготовить хрустящие малосольные огурцы?

Малосольные огурчики — это отличная закуска к отварному картофелю и шашлыкам.

Одни самых популярных овощей для консервации – это огурцы. Помимо того, что это отличное дополнение к различным салатам и блюдам, это также чудесная закуска. Их можно мариновать и в кетчупе чили, а также засаливать в пакете.

Такой способ приготовления позволяет ускорить процесс засаливания, по сравнению с обычным рассолом, пишет издание belnovosti. Более того, если к огурцам добавить еще и один секретный ингредиент, то они станут еще вкуснее и ароматнее.

Малосольные огурцы в пакете: рецепт

Ингредиенты:

  • огурцы (свежие) – 1 кг;
  • соль (крупный помол) – 0,5-1 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • чеснок – 2-4 зубчика;
  • зелень (укроп, петрушка, листья хрена) – по вкусу;
  • горчица (порошок) – 1-2 ч. л.;
  • перец и кориандр (смесь) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте огурцы и сложите их в чистый полиэтиленовый пакет.
  2. Добавьте соль, сахар, специи, листья хрена, свежую зелень.
  3. Чеснок слегка придавите и также положите в пакет к огурцам.
  4. Добавьте секретный ингредиент – горчицу.
  5. Все хорошенько перемешайте и положите на 2-3 часа в холодильник.

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#Огурцы #Малосольные огурцы #Консервация