Как приготовить квас дома: экспресс-рецепт (видео)

Для кваса дома используйте только натуральные ингредиенты

Лето – сезоне прохладительных напитков. Большинство из них, в том числе различные лимонады, можно легко приготовить в домашних условиях. Не составит особого труда и сделать домашний квас, который в разы вкуснее и полезнее магазинного напитка.

Как передает "Телеграф", рецептом домашнего кваса поделился кулинарный блог " Кухня как Релакс" в Youtube. Квас обычно долго бродит, но в этом случае на приготовление уйдет всего 5 часов.

Ингредиенты:

1,5 л березового сока (он должен постоять 2-3 дня и начать процесс брожения);

1 ст.л. ржаного солода;

3 ч.л. натурального меда;

4 корочки ржаного хлеба.

Способ приготовления:

Вылить березовый сок в емкость. Всыпать ржаной солод, размешать. Добавить мед, снова размешать. Поставить на плиту и нагреть до 40 градусов, периодически помешивая, чтобы мед полностью растворился. Подготовить корочки ржаного хлеба. Нарезать на меньшие части. Обжарить на сухой сковороде или запечь в духовке до румяного оттенка. Чем больше подрумянится хлеб – тем насыщеннее получится квас. Перелить сок в стеклянную тару и дать остыть. Добавить подсушенные корочки. Дать квасу настояться. Через 5-6 часов березовый квас будет готов!

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