Дети будут в восторге: простейший рецепт домашнего мороженого

Главное лакомство лета легко приготовить своими руками

Лето – сезон прохладительных лимонадов, которые легко приготовить дома, и, конечно же, мороженого. Его, к слову, также можно сделать в домашних условиях. Понадобятся простые, а главное – натуральные ингредиенты.

Как передает "Телеграф", рецептом домашнего мороженого поделилась пользовательница под ником Mama Blog в Instagram. Лакомство из молока и клубники особенно придется по вкусу детворе. По этому рецепту вы получите 7-8 порций десерта.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

клубника – 300 г

яичный желток – 2 шт.

1 ч.л сахара

1 ч.л крахмала

1 ч.л лимонного сока

щепотка ванилина

Способ приготовления:

В отдельной миске смешать яичные желтки с сахаром, крахмалом и ванилином. Влить лимонный сок – он нужен для маскировки привкуса яиц в готовом десерте. Налить молоко в эмалированную кастрюлю, поставить на плиту. Постоянно мешать ложкой, на небольшом огне довести до кипения. В горячее молоко тонкой струйкой ввести желточную смесь, не переставая помешивать. Довести до кипения и снять с огня. Остудить до комнатной температуры. Затем добавить сгущенку, та придаст вкусу карамельный оттенок. (Чтобы снизить калорийность блюда этот ингредиент можно не добавлять). Перебить в блендере свежую клубнику. При использовании замороженной ягоды необходимо разморозить ее и слить выделившуюся жидкость. Клубничное пюре смешать с молочно-желточной заготовкой. Взбить миксером. Разлить массу по порционным формочкам и отправить в морозильную камеру на 7 часов.

Отметим, что клубнику можно заменить другими ягодами или фруктами.

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