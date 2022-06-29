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Дети будут в восторге: простейший рецепт домашнего мороженого

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашнее мороженое в разы полезнее магазинного
Домашнее мороженое в разы полезнее магазинного

Главное лакомство лета легко приготовить своими руками

Лето – сезон прохладительных лимонадов, которые легко приготовить дома, и, конечно же, мороженого. Его, к слову, также можно сделать в домашних условиях. Понадобятся простые, а главное – натуральные ингредиенты.

Как передает "Телеграф", рецептом домашнего мороженого поделилась пользовательница под ником Mama Blog в Instagram. Лакомство из молока и клубники особенно придется по вкусу детворе. По этому рецепту вы получите 7-8 порций десерта.

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • клубника – 300 г
  • яичный желток – 2 шт.
  • 1 ч.л сахара
  • 1 ч.л крахмала
  • 1 ч.л лимонного сока
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

  1. В отдельной миске смешать яичные желтки с сахаром, крахмалом и ванилином. Влить лимонный сок – он нужен для маскировки привкуса яиц в готовом десерте.
  2. Налить молоко в эмалированную кастрюлю, поставить на плиту. Постоянно мешать ложкой, на небольшом огне довести до кипения.
  3. В горячее молоко тонкой струйкой ввести желточную смесь, не переставая помешивать. Довести до кипения и снять с огня. Остудить до комнатной температуры. Затем добавить сгущенку, та придаст вкусу карамельный оттенок. (Чтобы снизить калорийность блюда этот ингредиент можно не добавлять).
  4. Перебить в блендере свежую клубнику. При использовании замороженной ягоды необходимо разморозить ее и слить выделившуюся жидкость. Клубничное пюре смешать с молочно-желточной заготовкой. Взбить миксером.
  5. Разлить массу по порционным формочкам и отправить в морозильную камеру на 7 часов.

Отметим, что клубнику можно заменить другими ягодами или фруктами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить в домашних условиях квас без дрожжей. А также мы делились рецептом безалкогольного коктейля "Мохито", который прекрасно утоляет жажду в летнюю жару.

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#Рецепт #Рецепты #Мороженое #Домашнее мороженое