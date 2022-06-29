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Как замариновать огурцы, чтобы они хрустели: секретная уловка (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Консервированные огурцы – топовая зимняя закуска
Консервированные огурцы – топовая зимняя закуска

Огурцы по-польски получаются пряными и ароматными

Чтобы замаринованные на зиму огурцы приятно хрустели, перед консервацией овощи нужно пару часов подержать в холодной воде. Идеально подходят для заготовки на зиму молодые плоды или корнишоны.

Как пишет "Телеграф", рецептом хрустящих огурцов по-польски на зиму делится фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Просмотреть полное видео можно, долистав до конца страницы.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

  • укроп — 1 соцветие
  • лавровый лист — 1 шт.
  • душистый перец — 5 шт.
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • корень петрушки — 0,5 шт.
  • дижонская горчица — 1 ст.л.
  • огурцы молодые

Маринад на 1 л воды:

  • соль — 40 г (2 ст.л.)
  • сахар — 100 г (4 ст.л.)
  • уксус — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Замочить огурцы в холодной воде на 2 часа. Таким образом они напитаются влагой и будут хрустящими.
  2. В банку положить соцветие укропа, лук, порезанный небольшими кусочками, морковь, порезанную кружочками, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист и душистый перец. Плотно в банку заложить огурцы.
  3. Для маринада добавить к воде соль и сахар, уксус. Прокипятить, чтобы соль и сахар растворились.
  4. Горячим маринадом залить огурцы в банке. Накрыть крышкой и простерилизовать в течение 10 минут.
  5. Герметично закрыть банку. Перевернуть тару и оставить остывать, не оборачивая тканью.

Маринованные огурцы по-польски готовы! Овощи имеют кисло-сладкий вкус, пряный аромат и приятный хруст, а благодаря горчице приобретают пикантное послевкусие. Огурцы, приготовленные по этому рецепту, могут быть полноценной закуской на праздничном столе зимой.

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#Рецепт #Рецепты #Огурцы #Консервация