Как замариновать огурцы, чтобы они хрустели: секретная уловка (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 142
Огурцы по-польски получаются пряными и ароматными
Чтобы замаринованные на зиму огурцы приятно хрустели, перед консервацией овощи нужно пару часов подержать в холодной воде. Идеально подходят для заготовки на зиму молодые плоды или корнишоны.
Как пишет "Телеграф", рецептом хрустящих огурцов по-польски на зиму делится фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Просмотреть полное видео можно, долистав до конца страницы.
Ингредиенты на 1-литровую банку:
- укроп — 1 соцветие
- лавровый лист — 1 шт.
- душистый перец — 5 шт.
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- корень петрушки — 0,5 шт.
- дижонская горчица — 1 ст.л.
- огурцы молодые
Маринад на 1 л воды:
- соль — 40 г (2 ст.л.)
- сахар — 100 г (4 ст.л.)
- уксус — 100 мл
Способ приготовления:
- Замочить огурцы в холодной воде на 2 часа. Таким образом они напитаются влагой и будут хрустящими.
- В банку положить соцветие укропа, лук, порезанный небольшими кусочками, морковь, порезанную кружочками, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист и душистый перец. Плотно в банку заложить огурцы.
- Для маринада добавить к воде соль и сахар, уксус. Прокипятить, чтобы соль и сахар растворились.
- Горячим маринадом залить огурцы в банке. Накрыть крышкой и простерилизовать в течение 10 минут.
- Герметично закрыть банку. Перевернуть тару и оставить остывать, не оборачивая тканью.
Маринованные огурцы по-польски готовы! Овощи имеют кисло-сладкий вкус, пряный аромат и приятный хруст, а благодаря горчице приобретают пикантное послевкусие. Огурцы, приготовленные по этому рецепту, могут быть полноценной закуской на праздничном столе зимой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом консервированной фасоли на зиму с секретным ингредиентом.
А также мы писали, как быстро замариновать на зиму кабачки. По этому рецепту овощи получаются вкусными и пикантными.