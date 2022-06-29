Как замариновать огурцы, чтобы они хрустели: секретная уловка (видео)

Огурцы по-польски получаются пряными и ароматными

Чтобы замаринованные на зиму огурцы приятно хрустели, перед консервацией овощи нужно пару часов подержать в холодной воде. Идеально подходят для заготовки на зиму молодые плоды или корнишоны.

Как пишет "Телеграф", рецептом хрустящих огурцов по-польски на зиму делится фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Просмотреть полное видео можно, долистав до конца страницы.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

укроп — 1 соцветие

лавровый лист — 1 шт.

душистый перец — 5 шт.

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

корень петрушки — 0,5 шт.

дижонская горчица — 1 ст.л.

огурцы молодые

Маринад на 1 л воды:

соль — 40 г (2 ст.л.)

сахар — 100 г (4 ст.л.)

уксус — 100 мл

Способ приготовления:

Замочить огурцы в холодной воде на 2 часа. Таким образом они напитаются влагой и будут хрустящими. В банку положить соцветие укропа, лук, порезанный небольшими кусочками, морковь, порезанную кружочками, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист и душистый перец. Плотно в банку заложить огурцы. Для маринада добавить к воде соль и сахар, уксус. Прокипятить, чтобы соль и сахар растворились. Горячим маринадом залить огурцы в банке. Накрыть крышкой и простерилизовать в течение 10 минут. Герметично закрыть банку. Перевернуть тару и оставить остывать, не оборачивая тканью.

Маринованные огурцы по-польски готовы! Овощи имеют кисло-сладкий вкус, пряный аромат и приятный хруст, а благодаря горчице приобретают пикантное послевкусие. Огурцы, приготовленные по этому рецепту, могут быть полноценной закуской на праздничном столе зимой.

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