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Такие вкусные хот-доги вы не ели никогда: понятный и быстрый рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашний хот-дог выглядит очень аппетитно
Домашний хот-дог выглядит очень аппетитно

Если булочку для хот-дога испечь самостоятельно, он получается невероятно вкусным и сытным

Фастфуд, конечно, не самая полезная пища, но если готовить его самому – другое дело. Домашний хот-дог намного вкуснее, чем если вы приобретёте его в какой-либо точке продажи. Еще один плюс – начинку можно подобрать по своему вкусу.

Как пишет "Телеграф", секретами приготовления домашних хот-догов делится фудблогерка Богдана Клименко в Instagram. Хот-доги по такому рецепту особенно придутся по вкусу детворе.

Ингредиенты

Опара:

  • 200 мл молока
  • 5 г сухих дрожжей
  • 1 ст л сахара

Тесто:

  • 1 яйцо
  • 360 г муки
  • щепотка соли
  • растительное масло

Начинка:

  • соус
  • морковь по-корейски
  • огурец соленый
  • сосиска
  • сыр

Способ приготовления:

  1. Для опары соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут под пленкой в теплом месте.
  2. Соединить муку, яйцо, соль и опару. Замесить тесто (чтобы оно не липло, смажьте руки растительным маслом).
  3. Оставить тесто на 30 минут в теплом месте.
  4. Разделить на 8 частей, каждую часть раскатать и сложить и защепить.
  5. Перевернуть колбаски швом вниз и оставить еще на полчаса.
  6. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
  7. Немного надрезать булочку и начинить начинкой.

Ранее "Телеграф" делился необычным способом приготовления кабачков. Мало кто знает, что из этих овощей получается чудесная паста. А также мы рассказывали, по какому рецепту запечь цветную капусту, чтобы она вышла вкуснее, чем ресторанное блюдо.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Хот-дог