Такие вкусные хот-доги вы не ели никогда: понятный и быстрый рецепт (видео)

Если булочку для хот-дога испечь самостоятельно, он получается невероятно вкусным и сытным

Фастфуд, конечно, не самая полезная пища, но если готовить его самому – другое дело. Домашний хот-дог намного вкуснее, чем если вы приобретёте его в какой-либо точке продажи. Еще один плюс – начинку можно подобрать по своему вкусу.

Как пишет "Телеграф", секретами приготовления домашних хот-догов делится фудблогерка Богдана Клименко в Instagram. Хот-доги по такому рецепту особенно придутся по вкусу детворе.

Ингредиенты

Опара:

200 мл молока

5 г сухих дрожжей

1 ст л сахара

Тесто:

1 яйцо

360 г муки

щепотка соли

растительное масло

Начинка:

соус

морковь по-корейски

огурец соленый

сосиска

сыр

Способ приготовления:

Для опары соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут под пленкой в теплом месте. Соединить муку, яйцо, соль и опару. Замесить тесто (чтобы оно не липло, смажьте руки растительным маслом). Оставить тесто на 30 минут в теплом месте. Разделить на 8 частей, каждую часть раскатать и сложить и защепить. Перевернуть колбаски швом вниз и оставить еще на полчаса. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут. Немного надрезать булочку и начинить начинкой.

Ранее "Телеграф" делился необычным способом приготовления кабачков. Мало кто знает, что из этих овощей получается чудесная паста. А также мы рассказывали, по какому рецепту запечь цветную капусту, чтобы она вышла вкуснее, чем ресторанное блюдо.