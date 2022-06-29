Такие вкусные хот-доги вы не ели никогда: понятный и быстрый рецепт (видео)
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Если булочку для хот-дога испечь самостоятельно, он получается невероятно вкусным и сытным
Фастфуд, конечно, не самая полезная пища, но если готовить его самому – другое дело. Домашний хот-дог намного вкуснее, чем если вы приобретёте его в какой-либо точке продажи. Еще один плюс – начинку можно подобрать по своему вкусу.
Как пишет "Телеграф", секретами приготовления домашних хот-догов делится фудблогерка Богдана Клименко в Instagram. Хот-доги по такому рецепту особенно придутся по вкусу детворе.
Ингредиенты
Опара:
- 200 мл молока
- 5 г сухих дрожжей
- 1 ст л сахара
Тесто:
- 1 яйцо
- 360 г муки
- щепотка соли
- растительное масло
Начинка:
- соус
- морковь по-корейски
- огурец соленый
- сосиска
- сыр
Способ приготовления:
- Для опары соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 15 минут под пленкой в теплом месте.
- Соединить муку, яйцо, соль и опару. Замесить тесто (чтобы оно не липло, смажьте руки растительным маслом).
- Оставить тесто на 30 минут в теплом месте.
- Разделить на 8 частей, каждую часть раскатать и сложить и защепить.
- Перевернуть колбаски швом вниз и оставить еще на полчаса.
- Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
- Немного надрезать булочку и начинить начинкой.
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