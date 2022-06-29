Разлетаются, как семечки: необычный способ приготовления кабачки (видео)
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Запеченные кабачки в панировке приятно хрустят
Кабачок – популярный летний овощ, из которого можно приготовить уйму блюд. Жарить, запекать, мариновать и даже делать из него кабачковые спагетти. Еще один интересный вариант приготовления этого овоща – кабачковые палочки в сырной панировке. Получаются очень вкусными, ароматными и приятно хрустят.
Как пишет "Телеграф", необычным рецептом кабачков поделилась фудблогерка Ольга Головина в Instagram. По ее словам, блюдо выходит настолько вкусным, что съедается за минуты – так что лучше сразу делать несколько порций.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- сыр твердый – 200 г
- панировочные сухари – 6-7 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- мука – 7-8 ст.л.
- сушеный чеснок, копченая паприка
- соль, перец
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и порезать на брусочки. Посолить и оставить на 10 минут.
- Натереть сыр, смешать с панировочными сухарями, копченой паприкой, сушеным чесноком и небольшим количеством перца.
- Яйца взбить венчиком. В отдельную тарелку насыпать муку.
- Обмакивать каждый брусочек в муке, затем в яйце, после – в сырной панировке.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
- Выпекать 20 минут при 190 градусах.
Употреблять кабачковые палочки в панировке можно с соусом. Кулинар предлагает два варианта: из сметаны, укропа и чеснока, или же сметанный соус с зеленым луком. Подавать блюдо следует теплым, но кабачки по этому рецепту отлично смакуют и в холодном виде.
Ранее "Телеграф" делился рецептом домашних хот-догов, который получаются очень вкусными и сытными.