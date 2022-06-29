Разлетаются, как семечки: необычный способ приготовления кабачки (видео)

Запеченные кабачки в панировке приятно хрустят

Кабачок – популярный летний овощ, из которого можно приготовить уйму блюд. Жарить, запекать, мариновать и даже делать из него кабачковые спагетти. Еще один интересный вариант приготовления этого овоща – кабачковые палочки в сырной панировке. Получаются очень вкусными, ароматными и приятно хрустят.

Как пишет "Телеграф", необычным рецептом кабачков поделилась фудблогерка Ольга Головина в Instagram. По ее словам, блюдо выходит настолько вкусным, что съедается за минуты – так что лучше сразу делать несколько порций.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

сыр твердый – 200 г

панировочные сухари – 6-7 ст.л.

яйца – 3 шт.

мука – 7-8 ст.л.

сушеный чеснок, копченая паприка

соль, перец

Способ приготовления:

Кабачки помыть и порезать на брусочки. Посолить и оставить на 10 минут. Натереть сыр, смешать с панировочными сухарями, копченой паприкой, сушеным чесноком и небольшим количеством перца. Яйца взбить венчиком. В отдельную тарелку насыпать муку. Обмакивать каждый брусочек в муке, затем в яйце, после – в сырной панировке. Выложить на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Выпекать 20 минут при 190 градусах.

Употреблять кабачковые палочки в панировке можно с соусом. Кулинар предлагает два варианта: из сметаны, укропа и чеснока, или же сметанный соус с зеленым луком. Подавать блюдо следует теплым, но кабачки по этому рецепту отлично смакуют и в холодном виде.

Ранее "Телеграф" делился рецептом домашних хот-догов, который получаются очень вкусными и сытными.