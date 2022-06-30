Чем приправить летний салат, чтобы вкус вас порадовал еще больше
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Из свежей капусты можно приготовить салат с необычной заправкой
Сейчас так хочется порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца этим летом, но что делать, если классический салат уже надоел?
Рекомендуем приготовить блюдо со свежей капустой и заправить его необычной заправкой. Салат заиграет новыми красками.
Ингредиенты:
- Свежая капуста
- Огурец
- Редис
- Отварные яйца
- Зелень
- Майонез
- Горчица
- Соль, перец
Приготовление:
- Шинкуем капусту. Добавляем к ней измельченные огурцы, редис, зелень и белки.
- Как готовить заправку: в отдельной емкости разминаем желтки вилкой, добавляем майонез, горчицу и специи.
- Все тщательно перемешиваем. Добавляем к салату. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт диетического салата со свежей капустой и адыгейским сыром.