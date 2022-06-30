Чем приправить летний салат, чтобы вкус вас порадовал еще больше

Из свежей капусты можно приготовить салат с необычной заправкой

Сейчас так хочется порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца этим летом, но что делать, если классический салат уже надоел?

Рекомендуем приготовить блюдо со свежей капустой и заправить его необычной заправкой. Салат заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

Свежая капуста

Огурец

Редис

Отварные яйца

Зелень

Майонез

Горчица

Соль, перец

Приготовление:

Шинкуем капусту. Добавляем к ней измельченные огурцы, редис, зелень и белки. Как готовить заправку: в отдельной емкости разминаем желтки вилкой, добавляем майонез, горчицу и специи. Все тщательно перемешиваем. Добавляем к салату. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт диетического салата со свежей капустой и адыгейским сыром.