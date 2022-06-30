Укр

Чем приправить летний салат, чтобы вкус вас порадовал еще больше

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
160
Салат с капустой, редисом, отварными яйцами Новость обновлена 30 июня 2022, 11:18
Салат с капустой, редисом, отварными яйцами

Из свежей капусты можно приготовить салат с необычной заправкой

Сейчас так хочется порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца этим летом, но что делать, если классический салат уже надоел?

Рекомендуем приготовить блюдо со свежей капустой и заправить его необычной заправкой. Салат заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

  • Свежая капуста
  • Огурец
  • Редис
  • Отварные яйца
  • Зелень
  • Майонез
  • Горчица
  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Шинкуем капусту. Добавляем к ней измельченные огурцы, редис, зелень и белки.
  2. Как готовить заправку: в отдельной емкости разминаем желтки вилкой, добавляем майонез, горчицу и специи.
  3. Все тщательно перемешиваем. Добавляем к салату. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт диетического салата со свежей капустой и адыгейским сыром.

Теги:
#Рецепты #Салаты