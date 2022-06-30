Как приготовить мороженое без молока: быстрый и вкусный рецепт (видео)

Мороженое по этому рецепту сделать проще простого

Летом хочется мороженого едва ли не каждый день. Этот "прохладный десерт" – идеально смакует в жаркие дни. Если вы хотите съесть по-настоящему вкусное, а главное полезное лакомство, то попробуйте приготовить домашнее мороженое. Оно будет минимально калорийным и максимально натуральным, ведь вы используете ягоды и фрукты без каких-либо добавок и консервантов. Более того, можно обойтись еще без одной составляющей — молока.

Как пишет "Телеграф", рецептом домашнего мороженого без молока поделилась фудблогер Анна Васько в Instagram. По ее словам, при приготовлении главного летнего блюда можно не использовать не только молоко, а и сахар.

Ингредиенты:

Клубника

Малина

Банан

Сахар

Способ приготовления:

Клубнику, малину, банан, сахар взбить блендером. Переложить получившуюся массу в специальные формы. Если форм нет, не беда – возьмите, к примеру, пластиковые стаканчики и ложки. Для застывания мороженого формы нужно поставить в морозильную камеру на 5-6 часов.

Напомним, "Телеграф" делился рецептами домашних лимонадов, которые отлично утоляют жажду в летний зной. Можно приготовить три варианта напитка и выбрать самый вкусный.

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