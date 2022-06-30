Как приготовить мороженое без молока: быстрый и вкусный рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 34
Мороженое по этому рецепту сделать проще простого
Летом хочется мороженого едва ли не каждый день. Этот "прохладный десерт" – идеально смакует в жаркие дни. Если вы хотите съесть по-настоящему вкусное, а главное полезное лакомство, то попробуйте приготовить домашнее мороженое. Оно будет минимально калорийным и максимально натуральным, ведь вы используете ягоды и фрукты без каких-либо добавок и консервантов. Более того, можно обойтись еще без одной составляющей — молока.
Как пишет "Телеграф", рецептом домашнего мороженого без молока поделилась фудблогер Анна Васько в Instagram. По ее словам, при приготовлении главного летнего блюда можно не использовать не только молоко, а и сахар.
Ингредиенты:
- Клубника
- Малина
- Банан
- Сахар
Способ приготовления:
- Клубнику, малину, банан, сахар взбить блендером.
- Переложить получившуюся массу в специальные формы. Если форм нет, не беда – возьмите, к примеру, пластиковые стаканчики и ложки.
- Для застывания мороженого формы нужно поставить в морозильную камеру на 5-6 часов.
Напомним, "Телеграф" делился рецептами домашних лимонадов, которые отлично утоляют жажду в летний зной. Можно приготовить три варианта напитка и выбрать самый вкусный.
Также "Телеграф" рассказывал, какая необычная заправка сделает невероятно вкусным любой летний салат.