Как приготовить торт за 10 минут: суперпростой рецепт (видео)
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Десерт готовится очень быстро, но вкус поразит любого гурмана
Пока продолжается сезон клубники, самое время готовить с этой ягодой всевозможные десерты. И если с домашним мороженым придется повозиться, то сделать легкий летний торт – очень просто. Клубничный вкус десерта будет не хуже, чем в изысканном ресторане. Главный козырь рецепта – этот торт с клубникой готовится без выпечки.
Как пишет "Телеграф", экспресс-рецептом летнего торта с клубникой делится фудблогер Анна Васько на своей странице в Instagram. По ее словам, на приготовление такого десерта уходит очень мало времени – около 10 минут. Из простых составляющих получается очень вкусный торт с приятной текстурой.
Ингредиенты:
- клубника
- печенье (сахарное)
- сметана
- сахар
- ванильный сахар
Способ приготовления:
- Сметану взбить с сахаром, ванильным сахаром.
- Клубнику вымыть и нарезать на кусочки.
- Печенье измельчить.
- Выложить слои в емкость.
- Убрать десерт в холодильник на 1-2 часа.
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