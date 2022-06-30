Как приготовить торт за 10 минут: суперпростой рецепт (видео)

Десерт готовится очень быстро, но вкус поразит любого гурмана

Пока продолжается сезон клубники, самое время готовить с этой ягодой всевозможные десерты. И если с домашним мороженым придется повозиться, то сделать легкий летний торт – очень просто. Клубничный вкус десерта будет не хуже, чем в изысканном ресторане. Главный козырь рецепта – этот торт с клубникой готовится без выпечки.

Как пишет "Телеграф", экспресс-рецептом летнего торта с клубникой делится фудблогер Анна Васько на своей странице в Instagram. По ее словам, на приготовление такого десерта уходит очень мало времени – около 10 минут. Из простых составляющих получается очень вкусный торт с приятной текстурой.

Ингредиенты:

клубника

печенье (сахарное)

сметана

сахар

ванильный сахар

Способ приготовления:

Сметану взбить с сахаром, ванильным сахаром. Клубнику вымыть и нарезать на кусочки. Печенье измельчить. Выложить слои в емкость. Убрать десерт в холодильник на 1-2 часа.

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