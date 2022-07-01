Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились невероятно пышными и сочными: секретный ингредиент

Чтобы приготовить сочное блюдо, нужно немного поэкспериментировать с фаршем.

Приготовить котлеты — достаточно просто, однако часто бывает так, что они получаются плоскими и жесткими, что не совсем аппетитно. Бывает, что причина этого в том, что хозяйки добавляют некоторые ингредиенты, которые совершенно для котлет не подходят, или же наоборот в фарше нет важного продукта.

Оказывается, всего щепотка одного "чудо"-продукта, который есть на каждой кухне, способна превратить ваши котлеты в невероятно пышное и сочное блюдо. Как сообщает издание belnovosti, этот ингредиент не испортит котлетную массу и никак не повлияет на вкус котлет, а вот на вид они будут безупречны.

Что добавить в котлеты, чтобы они были пышными

Приготовить пышные и сочные котлеты поможет пищевая сода. Много ее сыпать не нужно, достаточно будет всего лишь одной щепотки, чтобы придать будущему блюду пышность.

Кроме того, сода предотвратить и сухость котлет. Добавив немного соды в фарш, блюдо получится невероятно сочным и мягким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.