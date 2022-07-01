Рецепт соленых сырников от судьи "МастерШефа": понадобятся только доступные ингредиенты (фото, видео)
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Такие сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой
Несмотря на то, что сырники считаются блюдом калорийным, в этом рецепте будут лишь те продукты, которые можно отнести к категории правильного питания. Сырники готовятся без пшеничной муки и сахара.
Рецептом необычных соленых сырников с творогом и шпинатом поделился судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в Инстаграме.
Как приготовить соленые сырники
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 1 яйцо
- 100 г петрушки
- 100 г шпината (или обычный укроп)
- Соль
- Свежий тимьян
- 35 г овсяной муки
- Масло для жарки
Приготовление:
- Хорошенько отжимаем творог через полотенце или марлю.
- Петрушку и шпинат моем, удаляем стволы – большие стебли, и саму зелень заливаем кипятком. Сразу же выливаем на сито, даем остыть и хорошо отжимаем от влаги.
- Измельчаем зелень вместе с яйцом в блендере.
- Смешиваем в миске все ингредиенты — домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку.
- Формируем шарики, на овсяной же муке формируем из них сырники.
- На небольшом огне поджариваем их с каждой стороны до румяной корочки, накрываем крышкой и еще раз поджариваем с каждой стороны.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных сладких сырников, которые получаются нежными и воздушными.