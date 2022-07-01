Укр

Рецепт соленых сырников от судьи "МастерШефа": понадобятся только доступные ингредиенты (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Соленые сырники с творогом и шпинатом Новость обновлена 01 июля 2022, 14:00
Соленые сырники с творогом и шпинатом

Такие сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой

Несмотря на то, что сырники считаются блюдом калорийным, в этом рецепте будут лишь те продукты, которые можно отнести к категории правильного питания. Сырники готовятся без пшеничной муки и сахара.

Рецептом необычных соленых сырников с творогом и шпинатом поделился судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в Инстаграме.

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 1 яйцо
  • 100 г петрушки
  • 100 г шпината (или обычный укроп)
  • Соль
  • Свежий тимьян
  • 35 г овсяной муки
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Хорошенько отжимаем творог через полотенце или марлю.
  2. Петрушку и шпинат моем, удаляем стволы – большие стебли, и саму зелень заливаем кипятком. Сразу же выливаем на сито, даем остыть и хорошо отжимаем от влаги.
  3. Измельчаем зелень вместе с яйцом в блендере.
  4. Смешиваем в миске все ингредиенты — домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку.
  5. Формируем шарики, на овсяной же муке формируем из них сырники.
  6. На небольшом огне поджариваем их с каждой стороны до румяной корочки, накрываем крышкой и еще раз поджариваем с каждой стороны.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных сладких сырников, которые получаются нежными и воздушными.

Теги:
#Рецепты #Владимир Ярославский #Сырники