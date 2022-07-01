Рецепт соленых сырников от судьи "МастерШефа": понадобятся только доступные ингредиенты (фото, видео)

Такие сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой

Несмотря на то, что сырники считаются блюдом калорийным, в этом рецепте будут лишь те продукты, которые можно отнести к категории правильного питания. Сырники готовятся без пшеничной муки и сахара.

Рецептом необычных соленых сырников с творогом и шпинатом поделился судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в Инстаграме.

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

300 г творога

1 яйцо

100 г петрушки

100 г шпината (или обычный укроп)

Соль

Свежий тимьян

35 г овсяной муки

Масло для жарки

Приготовление:

Хорошенько отжимаем творог через полотенце или марлю. Петрушку и шпинат моем, удаляем стволы – большие стебли, и саму зелень заливаем кипятком. Сразу же выливаем на сито, даем остыть и хорошо отжимаем от влаги. Измельчаем зелень вместе с яйцом в блендере. Смешиваем в миске все ингредиенты — домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку. Формируем шарики, на овсяной же муке формируем из них сырники. На небольшом огне поджариваем их с каждой стороны до румяной корочки, накрываем крышкой и еще раз поджариваем с каждой стороны.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных сладких сырников, которые получаются нежными и воздушными.