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Что добавить к маринованным помидорам на зиму, чтобы они получились очень ароматными (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Зелень и специи - секрет ароматных томатов
Зелень и специи - секрет ароматных томатов

Фаршированные помидоры получаются очень вкусными, если их замариновать

На зиму можно сделать "закрутки" не только с традиционными маринованными помидорами, а и нафаршировать томаты зеленью и специями. Овощи по оригинальному рецепту получаются благодаря начинке очень ароматными и имеют насыщенный запах пряностей.

Как пишет "Телеграф", о рецепте маринованных томатов с необычным "фаршем" рассказала фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, помидоры по этому рецепту отлично хранятся и имеют приятный вкус. Чтобы просмотреть видео со всеми этапами приготовления – пролистайте до конца страницы.

Ингредиенты на 3 банки по 1 л:

  • помидоры – 1,5 кг
  • соцветия укропа – 1 шт.
  • лавровый лист — 1 шт.
  • душистый перец – 1 ч.л.
  • семена кориандра – 0,5 ч.л.

Для фарша:

  • чеснок – 1 гол.
  • петрушка – 100 г
  • базилик – 3-4 веточки
  • перец острый – 0,5 шт.

Для маринада:

  • вода – 2 л
  • сахар – 200 г
  • соль – 2 ст.л.
  • уксус – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Измельчить чеснок, острый перец, петрушку и базилик в чаще блендера или с помощью мясорубки.
  2. На дно банок уложить соцветия укропа, лавровый лист, смесь перцев или душистый перец\перец горошком, семена кориандра.
  3. Помидоры помыть и сделать надрезы накрест до середины плода. Начинить помидоры смесью.
  4. Наполнить фаршированными помидорами банки.
  5. Приготовить маринад: для этого смешайте воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения, чтобы сахар и соль растворились.
  6. Залить помидоры горячим маринадом и накрыть чистыми крышками.
  7. Стерилизовать томаты в течение 5 минут после закипания.
  8. Герметично закрыть банки, перевернуть и охладить до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать, чтобы помидоры в банке не трескались. Этот лайфхак спасет вашу консервацию.

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#Рецепт #Помидоры #Рецепты #Консервация