Что добавить к маринованным помидорам на зиму, чтобы они получились очень ароматными (видео)

Фаршированные помидоры получаются очень вкусными, если их замариновать

На зиму можно сделать "закрутки" не только с традиционными маринованными помидорами, а и нафаршировать томаты зеленью и специями. Овощи по оригинальному рецепту получаются благодаря начинке очень ароматными и имеют насыщенный запах пряностей.

Как пишет "Телеграф", о рецепте маринованных томатов с необычным "фаршем" рассказала фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, помидоры по этому рецепту отлично хранятся и имеют приятный вкус. Чтобы просмотреть видео со всеми этапами приготовления – пролистайте до конца страницы.

Ингредиенты на 3 банки по 1 л:

помидоры – 1,5 кг

соцветия укропа – 1 шт.

лавровый лист — 1 шт.

душистый перец – 1 ч.л.

семена кориандра – 0,5 ч.л.

Для фарша:

чеснок – 1 гол.

петрушка – 100 г

базилик – 3-4 веточки

перец острый – 0,5 шт.

Для маринада:

вода – 2 л

сахар – 200 г

соль – 2 ст.л.

уксус – 200 мл

Способ приготовления:

Измельчить чеснок, острый перец, петрушку и базилик в чаще блендера или с помощью мясорубки. На дно банок уложить соцветия укропа, лавровый лист, смесь перцев или душистый перец\перец горошком, семена кориандра. Помидоры помыть и сделать надрезы накрест до середины плода. Начинить помидоры смесью. Наполнить фаршированными помидорами банки. Приготовить маринад: для этого смешайте воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения, чтобы сахар и соль растворились. Залить помидоры горячим маринадом и накрыть чистыми крышками. Стерилизовать томаты в течение 5 минут после закипания. Герметично закрыть банки, перевернуть и охладить до комнатной температуры.

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