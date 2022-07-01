Что добавить к маринованным помидорам на зиму, чтобы они получились очень ароматными (видео)
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Фаршированные помидоры получаются очень вкусными, если их замариновать
На зиму можно сделать "закрутки" не только с традиционными маринованными помидорами, а и нафаршировать томаты зеленью и специями. Овощи по оригинальному рецепту получаются благодаря начинке очень ароматными и имеют насыщенный запах пряностей.
Как пишет "Телеграф", о рецепте маринованных томатов с необычным "фаршем" рассказала фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, помидоры по этому рецепту отлично хранятся и имеют приятный вкус. Чтобы просмотреть видео со всеми этапами приготовления – пролистайте до конца страницы.
Ингредиенты на 3 банки по 1 л:
- помидоры – 1,5 кг
- соцветия укропа – 1 шт.
- лавровый лист — 1 шт.
- душистый перец – 1 ч.л.
- семена кориандра – 0,5 ч.л.
Для фарша:
- чеснок – 1 гол.
- петрушка – 100 г
- базилик – 3-4 веточки
- перец острый – 0,5 шт.
Для маринада:
- вода – 2 л
- сахар – 200 г
- соль – 2 ст.л.
- уксус – 200 мл
Способ приготовления:
- Измельчить чеснок, острый перец, петрушку и базилик в чаще блендера или с помощью мясорубки.
- На дно банок уложить соцветия укропа, лавровый лист, смесь перцев или душистый перец\перец горошком, семена кориандра.
- Помидоры помыть и сделать надрезы накрест до середины плода. Начинить помидоры смесью.
- Наполнить фаршированными помидорами банки.
- Приготовить маринад: для этого смешайте воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения, чтобы сахар и соль растворились.
- Залить помидоры горячим маринадом и накрыть чистыми крышками.
- Стерилизовать томаты в течение 5 минут после закипания.
- Герметично закрыть банки, перевернуть и охладить до комнатной температуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать, чтобы помидоры в банке не трескались. Этот лайфхак спасет вашу консервацию.