Как выбрать мясо для шашлыка, чтобы он получился идеально сочным (видео)

Никакой маринад не спасет, если мясо для шашлыка не подходит

Выбор мяса, пожалуй, самый важный этап в приготовлении шашлыка. Даже если вы сделаете невероятно вкусный маринад для шашлыка, он может быть испорчен из-за неподходящего главного ингредиента. Шашлык готовят из баранины, свинины, говядины и курицы. Для каждого мяса есть свои правила.

Как пишет "Телеграф", опытные кулинары советуют выбирать свежее, а не замороженное мясо для шашлыка. Этот момент легко определить визуально.

Какую баранину выбрать на шашлык

Лучший выбор в случае с бараниной — мясо молочного ягненка или годовалого барашка. Оно имеет ярко-красный цвет. Для шашлыка лучше всего подойдет баранья корейка, вырезка или мякоть задней части.

Какая свинина подойдет для шашлыка

Свинина для шашлыка должна иметь светло-розовых оттенок. Допустима небольшая прослойка жира: он быстро растопится при жарке, а шашлык получится сочным и нежным. Учитывайте, что наиболее жирным получится шашлык из ошейка, а самое сочное мясо – из лопатки. Подходящим для жарки на костре считается и "яблочко" — округлая тазобедренная часть туши.

Можно ли приготовить шашлык из говядины

Нежирное мясо после жарки может стать довольно сухим и жестким. Так что если и готовить шашлык из говядины, то только предварительно замариновав ее в минеральной воде или вине. Кулинары рекомендуют покупать телятину или вырезку, еще подойдет филе, грудная и задняя части туши.

Как выбрать курятину на шашлык

Не подойдет для шашлыка только грудная часть курицы: мясо получится слишком сухим. Лучше остановить свой выбор на голенях, бедрах и крыльях.

Из какого мяса нельзя делать шашлык

Не стоит делать шашлык из замороженного мяса. Выбирайте свежую охлажденную баранину, свинину, говядину или курицу. Маркерами заморозки мяса являются цвет и жидкость. Та же свинина после нескольких раз заморозки выделяет слишком много жидкости.

Рецепт шашлыка с вкусным маринадом

Рецептом идеально сочного шашлыка делится кулинарный блог Bene Gusto.

Ингредиенты:

1,5 кг свинины

лук

помидор

лимон

соль

перец

Способ приготовления:

Промыть и просушить мясо, нарезать кусочками, примерно равными спичечному коробку. Лук нарезать кольцами. Нарезать помидоры. В емкость уложить слой мяса, добавить соль и перец, выложить лук и помидоры, сбрызнуть лимоном. Таким образом выложить все оставшиеся ингредиенты. Оставить мариноваться под крышкой на 8 часов в холодильнике. Мясо готово к жарке. Шашлык получается сочным и вкусным!

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