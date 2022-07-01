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Как сделать вкуснейшие котлеты без яиц, молока и хлеба: рецепт под силу каждому (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Котлеты могут быть вкусными и с минимумом ингредиентов
Котлеты могут быть вкусными и с минимумом ингредиентов

Так котлеты вы еще не готовили

Опытные кулинары знают, что не стоит добавлять в котлеты некоторые привычные нам продукты – молоко, хлеб и яйца. Без них котлеты получаются мягкими и не разваливаются. Рецептов котлет из минимума ингредиентов – масса. Один из таких предполагает фарш из свинины и куриной печени.

Как пишет "Телеграф", рецептом котлет из свинины и куриной печени поделился кулинарный блог smachnograd в Instagram. Мясо по этому рецепту получается очень вкусным и нежным и отлично подходит к разным видам гарниров. Котлеты, заготовленные таким способом, можно заморозить.

Ингредиенты:

  • 500 г свинины,
  • 500 г куриной печени,
  • Специи по вкусу
  • 1 ч.л. соли

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, снять пленку и удалить желчные протоки.
  2. Мясо и печень перебить в фарш.
  3. Добавить соль, специи и тщательно все перемешать.
  4. С помощью ложки или кулинарного пакета переложить жидкий фарш в силиконовую форму.
  5. Отправить в морозилку до полной заморозки.
  6. После замораживания переложить в зип-пакеты.
  7. Готовить можно на сковороде (не размораживая) или же запекать в духовке (в форме замораживания).

Ранее "Телеграф" делился рецептом сытных котлет из доступных ингредиентов. Вам понадобятся только овощи и крупа. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные хот-доги в домашних условиях.

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#Рецепт #Рецепты #Котлеты