Как сделать вкуснейшие котлеты без яиц, молока и хлеба: рецепт под силу каждому (видео)
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Так котлеты вы еще не готовили
Опытные кулинары знают, что не стоит добавлять в котлеты некоторые привычные нам продукты – молоко, хлеб и яйца. Без них котлеты получаются мягкими и не разваливаются. Рецептов котлет из минимума ингредиентов – масса. Один из таких предполагает фарш из свинины и куриной печени.
Как пишет "Телеграф", рецептом котлет из свинины и куриной печени поделился кулинарный блог smachnograd в Instagram. Мясо по этому рецепту получается очень вкусным и нежным и отлично подходит к разным видам гарниров. Котлеты, заготовленные таким способом, можно заморозить.
Ингредиенты:
- 500 г свинины,
- 500 г куриной печени,
- Специи по вкусу
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Печень помыть, снять пленку и удалить желчные протоки.
- Мясо и печень перебить в фарш.
- Добавить соль, специи и тщательно все перемешать.
- С помощью ложки или кулинарного пакета переложить жидкий фарш в силиконовую форму.
- Отправить в морозилку до полной заморозки.
- После замораживания переложить в зип-пакеты.
- Готовить можно на сковороде (не размораживая) или же запекать в духовке (в форме замораживания).
Ранее "Телеграф" делился рецептом сытных котлет из доступных ингредиентов. Вам понадобятся только овощи и крупа. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные хот-доги в домашних условиях.