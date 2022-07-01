Как сделать вкуснейшие котлеты без яиц, молока и хлеба: рецепт под силу каждому (видео)

Так котлеты вы еще не готовили

Опытные кулинары знают, что не стоит добавлять в котлеты некоторые привычные нам продукты – молоко, хлеб и яйца. Без них котлеты получаются мягкими и не разваливаются. Рецептов котлет из минимума ингредиентов – масса. Один из таких предполагает фарш из свинины и куриной печени.

Как пишет "Телеграф", рецептом котлет из свинины и куриной печени поделился кулинарный блог smachnograd в Instagram. Мясо по этому рецепту получается очень вкусным и нежным и отлично подходит к разным видам гарниров. Котлеты, заготовленные таким способом, можно заморозить.

Ингредиенты:

500 г свинины,

500 г куриной печени,

Специи по вкусу

1 ч.л. соли

Способ приготовления:

Печень помыть, снять пленку и удалить желчные протоки. Мясо и печень перебить в фарш. Добавить соль, специи и тщательно все перемешать. С помощью ложки или кулинарного пакета переложить жидкий фарш в силиконовую форму. Отправить в морозилку до полной заморозки. После замораживания переложить в зип-пакеты. Готовить можно на сковороде (не размораживая) или же запекать в духовке (в форме замораживания).

Ранее "Телеграф" делился рецептом сытных котлет из доступных ингредиентов. Вам понадобятся только овощи и крупа. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные хот-доги в домашних условиях.