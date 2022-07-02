Лучше, чем в Макдоналдсе: рецепт идеальной картошки фри в домашних условиях

Картофель фри получается очень вкусным, особенно если подавать его с любимым соусом.

Картофель фри — это одно из самых любимых блюд многих, а особенно детей. Так как сеть McDonalds в Украине пока не возобновила свою работу, приходится пока обходиться без этой хрустящей закуски. Однако зачем же себя "мучить", если картошку фри можно приготовить в домашних условиях. Поверьте, получится даже вкуснее.

Оказывается, приготовить картофель фри, чтобы он был мягким внутри и хрустящим снаружи, очень легко и просто, главное знать рецепт и придерживаться некоторых "правил", пишет издание belnovosti. Убедитесь сами, картофель фри как из McDonalds в домашних условиях — это реальность.

Картошка фри как из McDonalds: рецепт

Ингредиенты:

картофель

вода

уксус

соль

подсолнечное масло

специи

Способ приготовления:

Очистите картошку и нарежьте ее на полоски. Если вы хотите получить прямоугольные брусочки, сначала срежьте все округлые части со всех сторон каждый картофелины, а после нарежьте уже на кусочки. После оставьте картошку в миске, наполненной холодной водой, на полчаса. Это нужно, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Налейте в кастрюлю воду и добавьте уксус. На килограмм картошки нужно 2 литра воды, 2 столовые ложки уксуса и 1 столовая ложка соли. Когда вода закипит, отправьте в кастрюлю нарезанную картошку. После повторного закипания варите картофельные ломтики еще 2-3 минуты. После воду слейте, а картофель разложите на бумажном полотенце, чтобы он обсох. И последний шаг — это жарка во фритюре. Обжаривайте картофельные дольки небольшими порциями в течение не менее 1 минуты. Специи можете выбирать по вкусу.

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