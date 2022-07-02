Лучше, чем в Макдоналдсе: рецепт идеальной картошки фри в домашних условиях
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Картофель фри получается очень вкусным, особенно если подавать его с любимым соусом.
Картофель фри — это одно из самых любимых блюд многих, а особенно детей. Так как сеть McDonalds в Украине пока не возобновила свою работу, приходится пока обходиться без этой хрустящей закуски. Однако зачем же себя "мучить", если картошку фри можно приготовить в домашних условиях. Поверьте, получится даже вкуснее.
Оказывается, приготовить картофель фри, чтобы он был мягким внутри и хрустящим снаружи, очень легко и просто, главное знать рецепт и придерживаться некоторых "правил", пишет издание belnovosti. Убедитесь сами, картофель фри как из McDonalds в домашних условиях — это реальность.
Картошка фри как из McDonalds: рецепт
Ингредиенты:
- картофель
- вода
- уксус
- соль
- подсолнечное масло
- специи
Способ приготовления:
- Очистите картошку и нарежьте ее на полоски. Если вы хотите получить прямоугольные брусочки, сначала срежьте все округлые части со всех сторон каждый картофелины, а после нарежьте уже на кусочки.
- После оставьте картошку в миске, наполненной холодной водой, на полчаса. Это нужно, чтобы избавиться от лишнего крахмала.
- Налейте в кастрюлю воду и добавьте уксус. На килограмм картошки нужно 2 литра воды, 2 столовые ложки уксуса и 1 столовая ложка соли.
- Когда вода закипит, отправьте в кастрюлю нарезанную картошку. После повторного закипания варите картофельные ломтики еще 2-3 минуты.
- После воду слейте, а картофель разложите на бумажном полотенце, чтобы он обсох.
- И последний шаг — это жарка во фритюре. Обжаривайте картофельные дольки небольшими порциями в течение не менее 1 минуты. Специи можете выбирать по вкусу.
Ранее "Телеграф" делился рецептом домашних хот-догов, который получаются очень вкусными и сытными.