Что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились мягкими: всего 1 ингредиент

Предлагаем рецепт мягких котлет из фарша с необычным ингредиентом

У каждого есть свои секреты по приготовлению котлет. Кто-то добавляет в фарш сахар, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. Котлеты можно приготовить даже с субпродуктами, которые почему-то многие обходят стороной.

Например, добавив в фарш куриные сердечки, котлеты получатся мягкими, нежными и более сытными, пишет vazhnoznat. Это абсолютно универсальное блюдо, которое понравится всем.

Рецепт мягких котлет из фарша с куриными сердечками

Ингредиенты:

800 г куриных сердец

500 г говядины

1 луковица

3 зубчика чеснока

1 яйцо

1 стакан сметаны

соль и перец по вкусу

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Приготовление:

Хорошо промываем сердечки, удаляем пленку и жир. Режим на кусочки говядину и пропускаем мясо и куриные сердечки через мясорубку. Лук и чеснок очищаем и пропускаем через мясорубку. В фарш добавляем яйцо, соль и перец. Хлеб в котлеты добавлять необязательно. Фарш хорошо вымешиваем. Формируем котлеты. Валять в муке не нужно. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Котлеты обжариваем с двух сторон на сильном огне до румяности. Готовые котлеты перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Наливаем сметану и тушим на умеренном огне 40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сытных котлет из без мяса и яиц. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные хот-доги в домашних условиях.