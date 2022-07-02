Что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились мягкими: всего 1 ингредиент
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 474
Предлагаем рецепт мягких котлет из фарша с необычным ингредиентом
У каждого есть свои секреты по приготовлению котлет. Кто-то добавляет в фарш сахар, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. Котлеты можно приготовить даже с субпродуктами, которые почему-то многие обходят стороной.
Например, добавив в фарш куриные сердечки, котлеты получатся мягкими, нежными и более сытными, пишет vazhnoznat. Это абсолютно универсальное блюдо, которое понравится всем.
Рецепт мягких котлет из фарша с куриными сердечками
Ингредиенты:
- 800 г куриных сердец
- 500 г говядины
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 1 стакан сметаны
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Хорошо промываем сердечки, удаляем пленку и жир. Режим на кусочки говядину и пропускаем мясо и куриные сердечки через мясорубку.
- Лук и чеснок очищаем и пропускаем через мясорубку. В фарш добавляем яйцо, соль и перец. Хлеб в котлеты добавлять необязательно. Фарш хорошо вымешиваем. Формируем котлеты. Валять в муке не нужно.
- На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Котлеты обжариваем с двух сторон на сильном огне до румяности.
- Готовые котлеты перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Наливаем сметану и тушим на умеренном огне 40 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом сытных котлет из без мяса и яиц. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные хот-доги в домашних условиях.