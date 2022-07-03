Чем заменить молоко и яйца в рецепте блинов: секретный ингредиент, который сделает блюдо намного вкуснее

Тонкие блинчики можно приготовить достаточно легко и быстро.

Блины – это любимое многими блюдо. Их можно готовить как сладкими, так солеными, "разбавляя" разнообразными начинками: мясом, рыбой, капустой, творогом, вареньем и т.д. Они подойдут как к праздничному столу, так и просто на завтрак. Однако часто бывает, что в холодильнике нет ни молока ни яиц, а блинчиков хочется. Что же делать в таком случае?

Есть вариант приготовления блинчиков, на воде, однако тогда они получаются не такими вкусными. Однако если обычную воду заменить на газированную, блюдо получится намного вкуснее, пишет belnovosti.

Блины на газированной воде: рецепт

Ингредиенты:

Мука — 200 гр.

Газированная вода — 500 мл.

Растительное масло — 2 ст.л.

Сахар

Соль

Сода

Способ приготовления:

Просейте муку, смешайте ее с растительным маслом и сыпучими продуктами. После добавьте немного газированной воды. Тщательно все перемешайте, и после добавьте остальную часть воды. Жарьте блинчики на предварительно разогретой сковороде с маслом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.