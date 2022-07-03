Как приготовить нереально пышные оладьи, не добавляя дрожжи (видео)

Рецепт оладий без дрожжей освоит даже начинающий кулинар

Оладьи – довольно простая выпечка, но один неверный ингредиент может все испортить. Есть мнение, что самыми пышными оладьи получаются, если туда добавить дрожжи – это не так. И без добавления дрожжей можно приготовить пышные, воздушные и нежные внутри оладьи.

Как передает "Телеграф", рецептом пышных оладий делится кулинарный блог под ником cook_with_me_at_home в Instagram. Оладьи, приготовленные таким способом – отличный вариант для завтрака.

Ингредиенты:

поллитровая банка кефира,

1 яйцо,

1-1,5 ст. л. сахара,

1/3 ч. л. соли,

0,5 ч. л. соды,

350 г муки.

Способ приготовления:

Кефир комнатной температуры вылить в миску, добавить яйцо, сахар, соль. Все тщательно перемешать венчиком. Просеять муку, немного размешать и всыпать соду. Тщательно вымешать венчиком тесто, оно получается достаточно густым. Оставьте тесто на 20–30 минут. Налить на сковороду масло до высоту примерно 1 см, хорошо разогреть на огне ниже среднего. Жарить оладьи, аккуратно зачерпывая тесто ложкой у самой стенки миски (больше тесто перемешивать нельзя, иначе оно "сядет"). Так же аккуратно выкладывать тесто в сковороду. Готовить до зарумянивания с двух сторон. Крышкой во время жарки не накрывать.

Оладьи, приготовленные по этому рецепту, можно есть с вареньем, медом или даже паштетом и соусами.

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