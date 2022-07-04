Как приготовить рубленые котлеты: отличная замена надоевшим биточкам

Такие котлетки не уступают также котлетам с фарша, по крайней мере по вкусу

Летом нет большого желания долго стоять у плиты и париться на кухне над долгим приготовлением мясных биточков или классических котлет, рецептом которых мы делились ранее.

Поэтому предлагаем вам рецепт рубленых котлет, которые по вкусу вам могут понравиться даже больше. Готовятся они быстрее и без дополнительных хлопот. Как приготовить блюдо, рассказала кулинарный блогер Ирина Ратушняк в Инстаграме.

Ингредиенты:

Куриное филе — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 2 столовая ложка

Крахмал — 1 столовая ложка

Соль, перец, специи

Приготовление:

Куриное филе разрезаем на маленькие кубики, добавляем соль, перец, специи и тщательно перемешиваем. К курице добавляем яйца, сметану и крахмал, снова перемешиваем. С помощью ложки аккуратно выкладываем на сковороду и обжариваем с обеих сторон до готовности.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сытных котлет из без мяса и яиц. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные хот-доги в домашних условиях.