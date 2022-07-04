Как приготовить вкусный торт без муки и сахара: простейший рецепт (видео)

Шоколадный брауни на банановой основе не "осядет" на ваших боках

Лучший способ порадовать как семью, так и гостей – вкусный десерт. Если в доме не оказалось муки и сахара – не беда. Десерт бананового-шоколадного брауни не требует этих ингредиентов, а готовиться быстро и просто. К тому же, без муки и сахара торт получается менее калорийным.

Как пишет "Телеграф", рецептом торта без муки и сахара делится фудблогер Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По словам кулинара, такой брауни понравится всем любителям шоколада, которые на правильном питании. Он совсем не содержит муки и сахара и является низкокалорийным десертом. По вкусу напоминает черный шоколад с насыщенным банановым оттенком.

Ингредиенты на форму с параметрами 30*18*8:

бананы очищенные (спелые) – 500 г (4-5 шт.)

яйца – 4 шт.

мед – 2 ст. л.

ванилин — щепотка

какао – 120 г

разрыхлитель — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Нарезать бананы. Добавить яйца, мед. Перебить эту массу блендером до однородности. Добавить какао и разрыхлитель, аккуратно перемешать. Взбить блендером, чтобы не было комочков. Получится однородная, пышная, гладкая масса. Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом. Равномерно распределить массу по форме и отправить в разогретую духовку. Выпекать при температуре около 160 градусов примерно 1 час. Вынуть готовый брауни из формы, в середине он должен оставаться влажным. Дать торту остыть.

По желанию в десерт можно добавить глазурь из 20-процентных сливок и черного шоколада. Ингредиенты нужно смешать и растопить в микроволновке короткими импульсами. Теплую глазурь следует наносить на остывший брауни.

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