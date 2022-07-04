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Как сделать вкуснейшее варенье на зиму всего из 3 ингредиентов: рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Клубничное варенье на зиму
Клубничное варенье на зиму

Невероятно вкусное варенье из клубники очень просто приготовить

Варенье – излюбленное лакомство в холодное время. Приготовить его можно из самых разных фруктов и ягод. Ранее мы уже рассказали рецепт абрикосового варенья, которое получается изумительным благодаря секретному ингредиенту. А сегодня делимся способом приготовления клубничного варенья из трех простых продуктов.

Как пишет "Телеграф", рецептом клубничного варенья "Мармеладные ягодки" на зиму делится кулинарный блог "Моє подвір'я" на Youtube. Целые ягоды в кисло-сладком сиропе дают невероятный вкус.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг клубники;
  • 750 г сахара;
  • сок лимона (лимон 150 г).

Способ приготовления:

  1. Мелкую ягоду размять, выложить в емкость.
  2. Как только закипит – высыпать остальные ягоды.
  3. Варить на умеренном огне полчаса.
  4. Помешивать осторожно, снимая пенку.
  5. Всыпать сахар, добавить лимонный сок.
  6. Варить еще полчаса.
  7. Налить в простерилизованные сухие банки и закатать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать варенье, в котором не нужны варить ягоды клубники. Такое лакомство получится не только вкусным, но и очень полезным.

А также мы делились рецептом ароматного джема из клубники.

Теги:
#Варенье #Клубничное варенье #Консервация