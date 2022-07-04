Как сделать вкуснейшее варенье на зиму всего из 3 ингредиентов: рецепт (видео)
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Невероятно вкусное варенье из клубники очень просто приготовить
Варенье – излюбленное лакомство в холодное время. Приготовить его можно из самых разных фруктов и ягод. Ранее мы уже рассказали рецепт абрикосового варенья, которое получается изумительным благодаря секретному ингредиенту. А сегодня делимся способом приготовления клубничного варенья из трех простых продуктов.
Как пишет "Телеграф", рецептом клубничного варенья "Мармеладные ягодки" на зиму делится кулинарный блог "Моє подвір'я" на Youtube. Целые ягоды в кисло-сладком сиропе дают невероятный вкус.
Ингредиенты:
- 1,5 кг клубники;
- 750 г сахара;
- сок лимона (лимон 150 г).
Способ приготовления:
- Мелкую ягоду размять, выложить в емкость.
- Как только закипит – высыпать остальные ягоды.
- Варить на умеренном огне полчаса.
- Помешивать осторожно, снимая пенку.
- Всыпать сахар, добавить лимонный сок.
- Варить еще полчаса.
- Налить в простерилизованные сухие банки и закатать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать варенье, в котором не нужны варить ягоды клубники. Такое лакомство получится не только вкусным, но и очень полезным.
А также мы делились рецептом ароматного джема из клубники.