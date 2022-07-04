Как сделать вкуснейшее варенье на зиму всего из 3 ингредиентов: рецепт (видео)

Невероятно вкусное варенье из клубники очень просто приготовить

Варенье – излюбленное лакомство в холодное время. Приготовить его можно из самых разных фруктов и ягод. Ранее мы уже рассказали рецепт абрикосового варенья, которое получается изумительным благодаря секретному ингредиенту. А сегодня делимся способом приготовления клубничного варенья из трех простых продуктов.

Как пишет "Телеграф", рецептом клубничного варенья "Мармеладные ягодки" на зиму делится кулинарный блог "Моє подвір'я" на Youtube. Целые ягоды в кисло-сладком сиропе дают невероятный вкус.

Ингредиенты:

1,5 кг клубники;

750 г сахара;

сок лимона (лимон 150 г).

Способ приготовления:

Мелкую ягоду размять, выложить в емкость. Как только закипит – высыпать остальные ягоды. Варить на умеренном огне полчаса. Помешивать осторожно, снимая пенку. Всыпать сахар, добавить лимонный сок. Варить еще полчаса. Налить в простерилизованные сухие банки и закатать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать варенье, в котором не нужны варить ягоды клубники. Такое лакомство получится не только вкусным, но и очень полезным.

А также мы делились рецептом ароматного джема из клубники.