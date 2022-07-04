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Как приготовить на зиму соус, который подойдет к любому блюду: универсальный рецепт (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашняя аджика - вкуснейший натуральный соус
Домашняя аджика - вкуснейший натуральный соус

Аджика отлично дополнит как мясо, так и рыбу

Сезон консервации в самом разгаре. Самое время запастись на холодный сезон универсальным домашним соусом – аджикой. Ее можно приготовить без варки, а можно сделать по более традиционному рецепту. Домашняя аджика с помидорами, перцем и морковью очень вкусная, и что немаловажно – натуральная, в отличии от магазинных соусов.

Как передает "Телеграф", проверенным рецептом аджики на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" в Youtube. По словам кулинара, домашняя аджика будет идеально импонировать как мясных, так и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

  • помидоры – 2,5 кг;
  • морковь – 500 г;
  • болгарский перец – 500 г;
  • острый перец – 3 шт.;
  • чеснок – 250 г;
  • сахар – 100 г;
  • 9% уксус – 1 ст. ложка;
  • растительное масло – 125 мл;
  • соль – 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

  1. Все овощи вымыть и просушить.
  2. Пропустить помидоры, морковь и сладкий перец через мясорубку.
  3. Выложить овощную массу в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 1,5 часа.
  4. Чеснок и острый перец пропустить через мясорубку.
  5. Снять с огня овощи и добавить все специи.
  6. Поставить на огонь и проварить еще от 40 минут до 1 часа.
  7. Выложить горячую аджику в простерилизованные банки и закрыть их.
  8. Банки перевернуть, завернуть одеялом и оставить до полного охлаждения. После этого банки можно перенести в темное прохладное место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить баклажаны на зиму, чтобы они были мягкими и сочными. А также мы делились рецептом маринованных томатов, которые получаются невероятно ароматными.

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#Рецепт #Соус #Консервация