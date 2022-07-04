Как приготовить на зиму соус, который подойдет к любому блюду: универсальный рецепт (видео)

Аджика отлично дополнит как мясо, так и рыбу

Сезон консервации в самом разгаре. Самое время запастись на холодный сезон универсальным домашним соусом – аджикой. Ее можно приготовить без варки, а можно сделать по более традиционному рецепту. Домашняя аджика с помидорами, перцем и морковью очень вкусная, и что немаловажно – натуральная, в отличии от магазинных соусов.

Как передает "Телеграф", проверенным рецептом аджики на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" в Youtube. По словам кулинара, домашняя аджика будет идеально импонировать как мясных, так и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

помидоры – 2,5 кг;

морковь – 500 г;

болгарский перец – 500 г;

острый перец – 3 шт.;

чеснок – 250 г;

сахар – 100 г;

9% уксус – 1 ст. ложка;

растительное масло – 125 мл;

соль – 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

Все овощи вымыть и просушить. Пропустить помидоры, морковь и сладкий перец через мясорубку. Выложить овощную массу в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 1,5 часа. Чеснок и острый перец пропустить через мясорубку. Снять с огня овощи и добавить все специи. Поставить на огонь и проварить еще от 40 минут до 1 часа. Выложить горячую аджику в простерилизованные банки и закрыть их. Банки перевернуть, завернуть одеялом и оставить до полного охлаждения. После этого банки можно перенести в темное прохладное место.

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