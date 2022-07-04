Как приготовить на зиму соус, который подойдет к любому блюду: универсальный рецепт (видео)
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Аджика отлично дополнит как мясо, так и рыбу
Сезон консервации в самом разгаре. Самое время запастись на холодный сезон универсальным домашним соусом – аджикой. Ее можно приготовить без варки, а можно сделать по более традиционному рецепту. Домашняя аджика с помидорами, перцем и морковью очень вкусная, и что немаловажно – натуральная, в отличии от магазинных соусов.
Как передает "Телеграф", проверенным рецептом аджики на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" в Youtube. По словам кулинара, домашняя аджика будет идеально импонировать как мясных, так и рыбным блюдам.
Ингредиенты:
- помидоры – 2,5 кг;
- морковь – 500 г;
- болгарский перец – 500 г;
- острый перец – 3 шт.;
- чеснок – 250 г;
- сахар – 100 г;
- 9% уксус – 1 ст. ложка;
- растительное масло – 125 мл;
- соль – 2 ст. ложки.
Способ приготовления:
- Все овощи вымыть и просушить.
- Пропустить помидоры, морковь и сладкий перец через мясорубку.
- Выложить овощную массу в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне 1,5 часа.
- Чеснок и острый перец пропустить через мясорубку.
- Снять с огня овощи и добавить все специи.
- Поставить на огонь и проварить еще от 40 минут до 1 часа.
- Выложить горячую аджику в простерилизованные банки и закрыть их.
- Банки перевернуть, завернуть одеялом и оставить до полного охлаждения. После этого банки можно перенести в темное прохладное место.
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