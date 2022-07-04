Как приготовить домашнее мороженое без лишних хлопот: самый простой и быстрый рецепт (видео)

Что может быть вкуснее домашнего мороженого

В летний зной хочется мороженого каждый день. Пожалуй, самое вкусное мороженое – то, которое сделано своими руками. Приготовить мороженое в домашних условиях совсем несложно. Есть масса вариаций рецептов домашнего мороженого, самый простой из них включает всего 4 ингредиента.

Как сообщает "Телеграф", рецептом домашнего мороженого делится кулинар под ником в cook_with_me_at_home в Instagram. По ее словам, это один из популярных рецептов мороженого в соцсетях, но для удачного приготовления все же лучше знать пропорции требуемых продуктов.

Ингредиенты (на 4-6 порций):

клубника – 500 г,

бананы – 600 г,

сахар – 4 ст. л.,

молоко – 400 мл.

Способ приготовления:

Клубнику помыть, почистить от хвостиков, обсушить. Почищенный банан нарезать на крупные кольца. Положить ягоды и банан в закрытый контейнер. Лучше, если он будет больше, чтобы ягоды меньше касались друг друга и не сильно между собой слипались после заморозки. Положить в морозилку примерно на 3 часа. Замороженные ягоды выложить в чашу комбайна, добавить сахар (можно мед — по вкусу, или же вообще не использовать подсластитель), молоко и взбить на насадке "нож" до однородности. Выложить десерт в креманки. Если консистенция мягкая – можно еще поставить ненадолго в морозилку.

Вариация рецепта:

Можно сразу смешать незамороженные ягоды с остальными составляющими в блендере. Заморозить смесь в контейнере. Но в этом случае во время замораживания необходимо 2-3 раза извлекать смесь и перемешивать, чтобы не образовались кристаллики льда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что домашнее мороженое можно приготовить даже без молока. Но это никак не повлияет на вкус лакомства.