Как приготовить домашнее мороженое без лишних хлопот: самый простой и быстрый рецепт (видео)
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Что может быть вкуснее домашнего мороженого
В летний зной хочется мороженого каждый день. Пожалуй, самое вкусное мороженое – то, которое сделано своими руками. Приготовить мороженое в домашних условиях совсем несложно. Есть масса вариаций рецептов домашнего мороженого, самый простой из них включает всего 4 ингредиента.
Как сообщает "Телеграф", рецептом домашнего мороженого делится кулинар под ником в cook_with_me_at_home в Instagram. По ее словам, это один из популярных рецептов мороженого в соцсетях, но для удачного приготовления все же лучше знать пропорции требуемых продуктов.
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- клубника – 500 г,
- бананы – 600 г,
- сахар – 4 ст. л.,
- молоко – 400 мл.
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, почистить от хвостиков, обсушить. Почищенный банан нарезать на крупные кольца.
- Положить ягоды и банан в закрытый контейнер. Лучше, если он будет больше, чтобы ягоды меньше касались друг друга и не сильно между собой слипались после заморозки. Положить в морозилку примерно на 3 часа.
- Замороженные ягоды выложить в чашу комбайна, добавить сахар (можно мед — по вкусу, или же вообще не использовать подсластитель), молоко и взбить на насадке "нож" до однородности.
- Выложить десерт в креманки. Если консистенция мягкая – можно еще поставить ненадолго в морозилку.
Вариация рецепта:
- Можно сразу смешать незамороженные ягоды с остальными составляющими в блендере.
- Заморозить смесь в контейнере. Но в этом случае во время замораживания необходимо 2-3 раза извлекать смесь и перемешивать, чтобы не образовались кристаллики льда.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что домашнее мороженое можно приготовить даже без молока. Но это никак не повлияет на вкус лакомства.