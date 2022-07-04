Вкуснее, чем из магазина: как быстро и просто приготовить домашний кетчуп на зиму (видео)
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Домашний кетчуп подойдет как к мясу, так и к рыбе
Ни один кетчуп, купленный в супермаркете, не заменит натуральность и насыщенность вкуса соуса, приготовленного в домашних условиях. Домашний кетчуп отлично дополняет блюда и хранится до зимы. Заготовить натуральный соус очень просто по пошаговому рецепту.
Как передает "Телеграф", рецептом домашнего кетчупа с пряностями на зиму делится фудблог "Смачна їжа" на Youtube-канале. Кулинар добавляет, что кетчуп на зиму, приготовленный в домашних условиях, намного полезнее и вкуснее любой магазинной альтернативы.
Ингредиенты:
- Помидоры спелые – 5 кг
- Лук репчатый – 350 г
- Сахар – 200 г
- Уксус 9% – 100 мл
- Соль – 30 г
- Корица – 1 ч.л.
- Гвоздика молотая – 1 ч. л.
- Перец черный молотый – 1 ч. л.
- Сухая горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Помидоры вымыть и пропустить через соковыжималку.
- Лук очистить и пропустить через мясорубку.
- Смешать томатный сок и лук и поставить на огонь. Варить, пока смесь не уварится в 2 раза. На это уходит около 4 часов.
- Как только масса приобретет необходимую консистенцию, добавить к ней все приправы и поставить вариться еще на 10 минут. В конце варки добавить уксус.
- Банки вымыть. Простерилизовать банки и крышки любым способом.
- Разлить по стерилизованным банкам кетчуп и закатать.
Также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".