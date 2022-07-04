Вкуснее, чем из магазина: как быстро и просто приготовить домашний кетчуп на зиму (видео)

Домашний кетчуп подойдет как к мясу, так и к рыбе

Ни один кетчуп, купленный в супермаркете, не заменит натуральность и насыщенность вкуса соуса, приготовленного в домашних условиях. Домашний кетчуп отлично дополняет блюда и хранится до зимы. Заготовить натуральный соус очень просто по пошаговому рецепту.

Как передает "Телеграф", рецептом домашнего кетчупа с пряностями на зиму делится фудблог "Смачна їжа" на Youtube-канале. Кулинар добавляет, что кетчуп на зиму, приготовленный в домашних условиях, намного полезнее и вкуснее любой магазинной альтернативы.

Ингредиенты:

Помидоры спелые – 5 кг

Лук репчатый – 350 г

Сахар – 200 г

Уксус 9% – 100 мл

Соль – 30 г

Корица – 1 ч.л.

Гвоздика молотая – 1 ч. л.

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Сухая горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Помидоры вымыть и пропустить через соковыжималку. Лук очистить и пропустить через мясорубку. Смешать томатный сок и лук и поставить на огонь. Варить, пока смесь не уварится в 2 раза. На это уходит около 4 часов. Как только масса приобретет необходимую консистенцию, добавить к ней все приправы и поставить вариться еще на 10 минут. В конце варки добавить уксус. Банки вымыть. Простерилизовать банки и крышки любым способом. Разлить по стерилизованным банкам кетчуп и закатать.

Также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".