Что добавить в кабачковые блины, чтобы они получились идеальными (видео)
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Кабачковые блины — отличная закуска, которая имеет множество вариантов начинки
Кабачок – топ-овощ нынешнего сезона. Из него можно приготовить массу блюд. Кабачки жарят, маринуют, запекают и даже делают кабачковые нагеттсы. Один из более традиционных способов приготовления этого овоща – блины из кабачков. Чтобы они получились идеальными, в них добавляют кефир.
Как пишет "Телеграф", рецептом кабачковых блинов на кефире делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными, а тесто идеальным по своей фактуре.
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 2 ч. л. сахара
- 3 яйца
- 200 мл кефира
- 3 г разрыхлителя (0,5 ч.л)
- 130 г муки
- 2 ст. л. растительного масла
- соль
- укроп
Варианты начинок:
- майонез с чесноком и помидорами;
- сыр кисломолочный со сметаной и зеленью;
- куриное филе с помидорами и майонезом;
- сливочный сыр с чесноком и помидорами.
Способ приготовления:
- Кабачок вместе с кожурой натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы овощ пустил сок.
- Отжать и слить с кабачков сок.
- Добавить к кабачкам яйца, сахар, кефир, соль, укроп (мелко нарезанный), разрыхлитель и муку.
- Замесить тесто и в последнюю очередь добавить растительное масло.
- Тесто должно быть, как на оладьи. Если тесто жидкое — добавить немного муки. Оставить тесто на 10-15 минут.
- Жарить блины на сковороде.
- Дать остыть и добавить начинку.
Также "Телеграф" рассказывал, как приготовить изумительную кабачковую икру. Магазинная и рядом не стояла.