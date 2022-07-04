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Что добавить в кабачковые блины, чтобы они получились идеальными (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Блины из кабачков будут вкусными даже в холодном виде
Блины из кабачков будут вкусными даже в холодном виде

Кабачковые блины — отличная закуска, которая имеет множество вариантов начинки

Кабачок – топ-овощ нынешнего сезона. Из него можно приготовить массу блюд. Кабачки жарят, маринуют, запекают и даже делают кабачковые нагеттсы. Один из более традиционных способов приготовления этого овоща – блины из кабачков. Чтобы они получились идеальными, в них добавляют кефир.

Как пишет "Телеграф", рецептом кабачковых блинов на кефире делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными, а тесто идеальным по своей фактуре.

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков
  • 2 ч. л. сахара
  • 3 яйца
  • 200 мл кефира
  • 3 г разрыхлителя (0,5 ч.л)
  • 130 г муки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль
  • укроп

Варианты начинок:

  • майонез с чесноком и помидорами;
  • сыр кисломолочный со сметаной и зеленью;
  • куриное филе с помидорами и майонезом;
  • сливочный сыр с чесноком и помидорами.

Способ приготовления:

  1. Кабачок вместе с кожурой натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы овощ пустил сок.
  2. Отжать и слить с кабачков сок.
  3. Добавить к кабачкам яйца, сахар, кефир, соль, укроп (мелко нарезанный), разрыхлитель и муку.
  4. Замесить тесто и в последнюю очередь добавить растительное масло.
  5. Тесто должно быть, как на оладьи. Если тесто жидкое — добавить немного муки. Оставить тесто на 10-15 минут.
  6. Жарить блины на сковороде.
  7. Дать остыть и добавить начинку.

Также "Телеграф" рассказывал, как приготовить изумительную кабачковую икру. Магазинная и рядом не стояла.

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#Рецепт #Кабачки