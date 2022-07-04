Что добавить в кабачковые блины, чтобы они получились идеальными (видео)

Кабачковые блины — отличная закуска, которая имеет множество вариантов начинки

Кабачок – топ-овощ нынешнего сезона. Из него можно приготовить массу блюд. Кабачки жарят, маринуют, запекают и даже делают кабачковые нагеттсы. Один из более традиционных способов приготовления этого овоща – блины из кабачков. Чтобы они получились идеальными, в них добавляют кефир.

Как пишет "Телеграф", рецептом кабачковых блинов на кефире делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными, а тесто идеальным по своей фактуре.

Ингредиенты:

400 г кабачков

2 ч. л. сахара

3 яйца

200 мл кефира

3 г разрыхлителя (0,5 ч.л)

130 г муки

2 ст. л. растительного масла

соль

укроп

Варианты начинок:

майонез с чесноком и помидорами;

сыр кисломолочный со сметаной и зеленью;

куриное филе с помидорами и майонезом;

сливочный сыр с чесноком и помидорами.

Способ приготовления:

Кабачок вместе с кожурой натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы овощ пустил сок. Отжать и слить с кабачков сок. Добавить к кабачкам яйца, сахар, кефир, соль, укроп (мелко нарезанный), разрыхлитель и муку. Замесить тесто и в последнюю очередь добавить растительное масло. Тесто должно быть, как на оладьи. Если тесто жидкое — добавить немного муки. Оставить тесто на 10-15 минут. Жарить блины на сковороде. Дать остыть и добавить начинку.

Также "Телеграф" рассказывал, как приготовить изумительную кабачковую икру. Магазинная и рядом не стояла.