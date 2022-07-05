Что добавить в пирожки, чтобы они долго были мягкими и свежими

Ничего сложного в приготовлении такой выпечки нет

Пирожки — любимое всеми с детсства вкуснейшее блюдо. И хоть оно является не самым полезным, иногда так хочется вновь ощутить тот самый вкус детства. Чтобы пирожки получились такими же вкусными, как у бабушки, нужно добавить в них всего пару простых ингредиентов. А что нужно положить в пирожки, чтобы они долго не черствели и оставались мягкими?

Ничего сложного в приготовлении такой выпечки нет, весь секрет заключается в одном ингредиенте, который нужно добавить в тесто, пишет "Важно знать". На вкусе пирожков это никак не сказывается, а вот на конечном результате еще как. Чтобы приготовить пирожки, которые не черствеют, нужно в тесто добавить обычный крахмал.

Этот ингредиент добавит сочности и мягкости пирожкам и выпечка станет аппетитнее. При этом этот лайфхак подходит, как для дрожжевого, так и в бездрожжевого теста. Также не играет роли и способ приготовления: будь то жарка на сковородке или выпекание в духовке.

Способ приготовления воздушных пирожков

Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром и оставьте смесь бродить. Затем вмешайте растительное масло и яйцо комнатной температуры. Муку просейте с крахмалом, замесите однородное тесто. Обязательно оставьте его настояться в теплом месте под пищевой пленкой. Такие пирожки можно приготовить как с картошкой, капустой, мясом, яйцом, так и с творогом, сыром, ягодами или фруктами.

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