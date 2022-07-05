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Чем заменить компот: простой рецепт вкусного напитка на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вкуснейший напиток "Мохито" будет смаковать и зимой
Вкуснейший напиток "Мохито" будет смаковать и зимой

Клубничный коктейль очень легко и просто закрыть

Если вы уже закрыли на зиму традиционный компот, к примеру, из ягод и фруктов, то можете попробовать что-то новенькое и заготовить вкусный напиток "Мохито" с клубникой. Тем более, рецепт этой "закрутки" весьма прост.

Как пишет "Телеграф", рецептом "Клубничного мохито" на зиму поделился кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, такому альтернативному компоту будут рады не только летом, а и зимой.

Ингредиенты на 1 банку (3 л):

  • 300 г клубники
  • 2-3 кусочка лимона
  • 1 веточка мяты
  • 250 г сахара
  • вода

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, очистить от плодоножек.
  2. Лимон помыть и нарезать кусочками.
  3. Помыть мяту.
  4. Банки помыть и простерилизовать.
  5. В банку засыпать клубнику, лимон и мяту. Залить кипятком и оставить на 15 минут. Слить из банок сироп в кастрюлю и добавить сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 15 минут.
  6. Готовый сироп залить в банку с клубникой (веточку мяты можно вытащить, чтобы не было насыщенного мятного вкуса) и закрутить прокипяченной крышкой. Аккуратно перевернуть банку вверх дном и замотать одеялом.
  7. После полного охлаждения можно убрать банку в погреб до зимы.

Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Консервация