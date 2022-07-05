Чем заменить компот: простой рецепт вкусного напитка на зиму (видео)

Клубничный коктейль очень легко и просто закрыть

Если вы уже закрыли на зиму традиционный компот, к примеру, из ягод и фруктов, то можете попробовать что-то новенькое и заготовить вкусный напиток "Мохито" с клубникой. Тем более, рецепт этой "закрутки" весьма прост.

Как пишет "Телеграф", рецептом "Клубничного мохито" на зиму поделился кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, такому альтернативному компоту будут рады не только летом, а и зимой.

Ингредиенты на 1 банку (3 л):

300 г клубники

2-3 кусочка лимона

1 веточка мяты

250 г сахара

вода

Способ приготовления:

Клубнику помыть, очистить от плодоножек. Лимон помыть и нарезать кусочками. Помыть мяту. Банки помыть и простерилизовать. В банку засыпать клубнику, лимон и мяту. Залить кипятком и оставить на 15 минут. Слить из банок сироп в кастрюлю и добавить сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 15 минут. Готовый сироп залить в банку с клубникой (веточку мяты можно вытащить, чтобы не было насыщенного мятного вкуса) и закрутить прокипяченной крышкой. Аккуратно перевернуть банку вверх дном и замотать одеялом. После полного охлаждения можно убрать банку в погреб до зимы.

Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.