Чем заменить компот: простой рецепт вкусного напитка на зиму (видео)
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Клубничный коктейль очень легко и просто закрыть
Если вы уже закрыли на зиму традиционный компот, к примеру, из ягод и фруктов, то можете попробовать что-то новенькое и заготовить вкусный напиток "Мохито" с клубникой. Тем более, рецепт этой "закрутки" весьма прост.
Как пишет "Телеграф", рецептом "Клубничного мохито" на зиму поделился кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, такому альтернативному компоту будут рады не только летом, а и зимой.
Ингредиенты на 1 банку (3 л):
- 300 г клубники
- 2-3 кусочка лимона
- 1 веточка мяты
- 250 г сахара
- вода
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, очистить от плодоножек.
- Лимон помыть и нарезать кусочками.
- Помыть мяту.
- Банки помыть и простерилизовать.
- В банку засыпать клубнику, лимон и мяту. Залить кипятком и оставить на 15 минут. Слить из банок сироп в кастрюлю и добавить сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 15 минут.
- Готовый сироп залить в банку с клубникой (веточку мяты можно вытащить, чтобы не было насыщенного мятного вкуса) и закрутить прокипяченной крышкой. Аккуратно перевернуть банку вверх дном и замотать одеялом.
- После полного охлаждения можно убрать банку в погреб до зимы.
Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.