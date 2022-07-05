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Как приготовить сытные и мягкие пирожки без мяса за 10 минут: потрясающий рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Таких мягких и вкусных пирожков вы еще не ели
Таких мягких и вкусных пирожков вы еще не ели

Эти пирожки — замечательная альтернатива выпечке с мясной начинкой

На приготовление пирожков может уйти приличное количество времени, если выпекать их в духовке. Но если хочется сделать вкусную и сытную выпечку быстрее – есть подходящий рецепт, пирожки нужно просто пожарить на сковороде. Более того, если вы не употребляете мясо или по какой-то другой причине в доме не нашлось фарша, то можно с легкостью заменить начинку на яйца и зелень. При этом такие пирожки будут не менее сытными, чем мясные.

Как пишет "Телеграф", рецептом пирожков с яйцом, зеленым луком и укропом на кефире делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Тесто по этому рецепту быстро готовится, а выпечка получается мягкой и вкусной.

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира
  • 0,5 ч. л. соды
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 360 г муки

Для начинки:

  • 6 яиц
  • зеленый лук
  • укроп
  • соль и перец

Способ приготовления:

  1. Тесто. Сахар и соль смешать с кефиром. Затем добавить соду и растительное масло, вымешивать, добавляя муку. Замесить эластичное нежное тесто. Замешивать до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.
  2. Начинка. Яйца отварить и остудить, залив холодной водой. Благодаря холодной воде их легче очистить. Очистить яйца и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп промыть, дать стечь воде, а затем мелко порезать. Все ингредиенты начинки смешать и добавить соль и перец по вкусу.
  3. Жарка. Разделить тесто на равные части. Раскатать каждую часть в лепешку. Выложить на все заготовки начинку. Обжаривать на разогретой сковороде по 3-3,5 секунды с каждой стороны.

Напомним, чтобы пирожки не черствели и долго хранились, в них добавляют секретный ингредиент.

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#Рецепт #Пирожки