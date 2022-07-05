Как приготовить сытные и мягкие пирожки без мяса за 10 минут: потрясающий рецепт (видео)
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Эти пирожки — замечательная альтернатива выпечке с мясной начинкой
На приготовление пирожков может уйти приличное количество времени, если выпекать их в духовке. Но если хочется сделать вкусную и сытную выпечку быстрее – есть подходящий рецепт, пирожки нужно просто пожарить на сковороде. Более того, если вы не употребляете мясо или по какой-то другой причине в доме не нашлось фарша, то можно с легкостью заменить начинку на яйца и зелень. При этом такие пирожки будут не менее сытными, чем мясные.
Как пишет "Телеграф", рецептом пирожков с яйцом, зеленым луком и укропом на кефире делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Тесто по этому рецепту быстро готовится, а выпечка получается мягкой и вкусной.
Ингредиенты:
- 250 мл кефира
- 0,5 ч. л. соды
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 4 ст. л. растительного масла
- 360 г муки
Для начинки:
- 6 яиц
- зеленый лук
- укроп
- соль и перец
Способ приготовления:
- Тесто. Сахар и соль смешать с кефиром. Затем добавить соду и растительное масло, вымешивать, добавляя муку. Замесить эластичное нежное тесто. Замешивать до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.
- Начинка. Яйца отварить и остудить, залив холодной водой. Благодаря холодной воде их легче очистить. Очистить яйца и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп промыть, дать стечь воде, а затем мелко порезать. Все ингредиенты начинки смешать и добавить соль и перец по вкусу.
- Жарка. Разделить тесто на равные части. Раскатать каждую часть в лепешку. Выложить на все заготовки начинку. Обжаривать на разогретой сковороде по 3-3,5 секунды с каждой стороны.
Напомним, чтобы пирожки не черствели и долго хранились, в них добавляют секретный ингредиент.