Как приготовить сытные и мягкие пирожки без мяса за 10 минут: потрясающий рецепт (видео)

Эти пирожки — замечательная альтернатива выпечке с мясной начинкой

На приготовление пирожков может уйти приличное количество времени, если выпекать их в духовке. Но если хочется сделать вкусную и сытную выпечку быстрее – есть подходящий рецепт, пирожки нужно просто пожарить на сковороде. Более того, если вы не употребляете мясо или по какой-то другой причине в доме не нашлось фарша, то можно с легкостью заменить начинку на яйца и зелень. При этом такие пирожки будут не менее сытными, чем мясные.

Как пишет "Телеграф", рецептом пирожков с яйцом, зеленым луком и укропом на кефире делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Тесто по этому рецепту быстро готовится, а выпечка получается мягкой и вкусной.

Ингредиенты:

250 мл кефира

0,5 ч. л. соды

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

4 ст. л. растительного масла

360 г муки

Для начинки:

6 яиц

зеленый лук

укроп

соль и перец

Способ приготовления:

Тесто. Сахар и соль смешать с кефиром. Затем добавить соду и растительное масло, вымешивать, добавляя муку. Замесить эластичное нежное тесто. Замешивать до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Начинка. Яйца отварить и остудить, залив холодной водой. Благодаря холодной воде их легче очистить. Очистить яйца и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп промыть, дать стечь воде, а затем мелко порезать. Все ингредиенты начинки смешать и добавить соль и перец по вкусу. Жарка. Разделить тесто на равные части. Раскатать каждую часть в лепешку. Выложить на все заготовки начинку. Обжаривать на разогретой сковороде по 3-3,5 секунды с каждой стороны.

Напомним, чтобы пирожки не черствели и долго хранились, в них добавляют секретный ингредиент.