Как правильно варить рис, чтобы он получился идеальным на вкус и не слипался

Для варки риса лучше взять кастрюлю с толстым дном

Вареный рис — не только относительно недорогое, но и очень вкусное блюдо на ряду с гречневой кашей. О том, как приготовить гречку так, чтобы она была рассыпчатой, но не сухой, мы уже рассказывали. А теперь расскажем вам о том, как приготовить идеальный рис.

Хорошо промойте рис

Если вы хотите сварить рассыпчатый рис, перед приготовлением его нужно промыть под холодной водой. Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость. Промойте рис около пяти раз или больше, пока вода не станет прозрачной. Удобнее всего выполнять эту процедуру с помощью мелкого сита, пишет "Лайфхакер".

Не переборщите с количеством воды

Приблизительная пропорция для варки риса 2:1. То есть воды нужно в два раза больше, чем крупы. Однако это лишь приблизительное значение. Лучше всего отмерять объём жидкости исходя из вида риса:

для длиннозёрного — 1 : 1,5–2;

для среднезёрного — 1 : 2–2,5;

для круглозёрного — 1 : 2,5–3;

для пропаренного — 1 : 2;

для коричневого — 1 : 2,5–3;

для дикого — 1 : 3,5.

Сколько варить рис

Для варки риса лучше взять кастрюлю с толстым дном. Среднее время варки после повторного закипания в зависимости от вида риса составляет:

для белого — 20 минут;

для пропаренного — 30 минут;

для коричневого — 40 минут;

для дикого — 40–60 минут.

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