Как сварить изумительный клубничный джем всего из 3 продуктов: проверенный рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
Так клубнику на зиму вы еще не закрывали
Пока сезон клубники еще не закончился, успейте заготовить эту вкуснейшую ягоду на зиму. Из клубники можно не только сделать варенье "Мармеладные ягодки", а и сварить изумительный джем. Вкус получается кисло-сладким, а джем отлично дополняет завтраки и чаепития.
Как передает "Телеграф", проверенным рецептом клубничного джема на зиму делится кулинарный блог "Моє подвір'я" на Youtube. По словам кулинара, приготовить невероятно вкусный джем из клубники с густой текстурой абсолютно просто.
Ингредиенты:
- 2 кг клубники;
- 400 грамм сахара;
- сок лимона (лимон 150 г).
Способ приготовления:
- Помыть клубнику и измельчить ягоды (помять или нарезать кусочками, перебить в блендере). От метода измельчения зависит, какой будет консистенция джема.
- Засыпать ягоды сахаром и добавить лимонный сок. Перемешать.
- Поставить массу на плиту и варить на сильном огне от 45 минут до часа.
- Помешивать осторожно и снимать пенку. Добавим, что густота джема зависит еще и от сочности ягод. Стоит для проверки капнуть треть чайной ложечки джема на тарелку – не расплывается ли он.
- Налить джем в простерилизованные сухие банки и накрыть крышками.
- Закрыть банки и перевернуть вверх дном.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить к абрикосовому варенью для невероятного вкуса. Нужен всего один секретный ингредиент.
Также мы делились рецептом маринованных персиков на зиму. Фрукты получаются вкуснее и полезнее, чем из магазина.