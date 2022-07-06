Как сварить изумительный клубничный джем всего из 3 продуктов: проверенный рецепт (видео)

Так клубнику на зиму вы еще не закрывали

Пока сезон клубники еще не закончился, успейте заготовить эту вкуснейшую ягоду на зиму. Из клубники можно не только сделать варенье "Мармеладные ягодки", а и сварить изумительный джем. Вкус получается кисло-сладким, а джем отлично дополняет завтраки и чаепития.

Как передает "Телеграф", проверенным рецептом клубничного джема на зиму делится кулинарный блог "Моє подвір'я" на Youtube. По словам кулинара, приготовить невероятно вкусный джем из клубники с густой текстурой абсолютно просто.

Ингредиенты:

2 кг клубники;

400 грамм сахара;

сок лимона (лимон 150 г).

Способ приготовления:

Помыть клубнику и измельчить ягоды (помять или нарезать кусочками, перебить в блендере). От метода измельчения зависит, какой будет консистенция джема. Засыпать ягоды сахаром и добавить лимонный сок. Перемешать. Поставить массу на плиту и варить на сильном огне от 45 минут до часа. Помешивать осторожно и снимать пенку. Добавим, что густота джема зависит еще и от сочности ягод. Стоит для проверки капнуть треть чайной ложечки джема на тарелку – не расплывается ли он. Налить джем в простерилизованные сухие банки и накрыть крышками. Закрыть банки и перевернуть вверх дном.

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