Как приготовить пиццу без муки и майонеза: легчайший рецепт (видео)
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Этот рецепт пиццы вы заберете в избранное, ведь там только самые простые ингредиенты
Приготовить пиццу в домашних условиях невероятно просто. Более того, вам не понадобится даже мука, без нее, кстати, можно сделать и замечательный шоколадный брауни. Вкус домашней пиццы не сравнить ни с какой альтернативой из ресторана, а начинку можно регулировать по своему вкусу.
Как пишет "Телеграф", рецептом домашней пиццы делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, из самых простых продуктов получается вкуснейшая пицца. Блюдо с удовольствием будут уминать как взрослые, так и детвора.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 2 яйца
- 1 ст. ложка сметаны
- сладкий перец
- помидоры
- 100 г грибов
- петрушка
- укроп
- лук
- твердый сыр
- кетчуп
Способ приготовления:
- Сначала приготовьте основу для пиццы — она будет мясной. Куриное филе пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш 2 яйца, измельченную зелень и 1 ст. ложку сметаны.
- Переложите на лист и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут.
- На готовое основание переложите все ингредиенты, предварительно вымытые и нарезанные.
- Выпекайте в духовке 15 минут.
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