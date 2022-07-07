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Как приготовить пиццу без муки и майонеза: легчайший рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
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Домашняя пицца поразит ваших гостей Новость обновлена 07 июля 2022, 11:20
Домашняя пицца поразит ваших гостей

Этот рецепт пиццы вы заберете в избранное, ведь там только самые простые ингредиенты

Приготовить пиццу в домашних условиях невероятно просто. Более того, вам не понадобится даже мука, без нее, кстати, можно сделать и замечательный шоколадный брауни. Вкус домашней пиццы не сравнить ни с какой альтернативой из ресторана, а начинку можно регулировать по своему вкусу.

Как пишет "Телеграф", рецептом домашней пиццы делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, из самых простых продуктов получается вкуснейшая пицца. Блюдо с удовольствием будут уминать как взрослые, так и детвора.

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 2 яйца
  • 1 ст. ложка сметаны
  • сладкий перец
  • помидоры
  • 100 г грибов
  • петрушка
  • укроп
  • лук
  • твердый сыр
  • кетчуп

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовьте основу для пиццы — она будет мясной. Куриное филе пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш 2 яйца, измельченную зелень и 1 ст. ложку сметаны.
  2. Переложите на лист и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут.
  3. На готовое основание переложите все ингредиенты, предварительно вымытые и нарезанные.
  4. Выпекайте в духовке 15 минут.

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