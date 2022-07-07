Как приготовить пиццу без муки и майонеза: легчайший рецепт (видео)

Этот рецепт пиццы вы заберете в избранное, ведь там только самые простые ингредиенты

Приготовить пиццу в домашних условиях невероятно просто. Более того, вам не понадобится даже мука, без нее, кстати, можно сделать и замечательный шоколадный брауни. Вкус домашней пиццы не сравнить ни с какой альтернативой из ресторана, а начинку можно регулировать по своему вкусу.

Как пишет "Телеграф", рецептом домашней пиццы делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, из самых простых продуктов получается вкуснейшая пицца. Блюдо с удовольствием будут уминать как взрослые, так и детвора.

Ингредиенты:

2 куриных филе

2 яйца

1 ст. ложка сметаны

сладкий перец

помидоры

100 г грибов

петрушка

укроп

лук

твердый сыр

кетчуп

Способ приготовления:

Сначала приготовьте основу для пиццы — она будет мясной. Куриное филе пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш 2 яйца, измельченную зелень и 1 ст. ложку сметаны. Переложите на лист и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут. На готовое основание переложите все ингредиенты, предварительно вымытые и нарезанные. Выпекайте в духовке 15 минут.

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