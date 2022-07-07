Как приготовить клубничное варенье, чтобы оно не взрывалось: этот нюанс знают только опытные хозяйки (видео)

Вкус блюда получается незабываемый, а клубничный аромат очаровывает

Сезон клубники подходит к концу, но у вас еще есть время успеть делать "закрутки" с этой прекрасной ягодой на зиму. Заготовить клубнику можно в виде джема "Мармеладные ягодки" или же следовать более традиционному способу – сделать варенье. Очень важно правильно подойти к процессу приготовления, чтобы впоследствии банки с вкусностью не лопнули.

Как пишет "Телеграф", рецептом клубничного варенья на зиму делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Важный момент, как отметила кулинар, нужно учесть в самом начале кулинарного процесса. Для того, чтобы варенье не забродило и потом не повзрывались банки, необходимо прежде всего хорошо промыть клубнику.

Ингредиенты:

1,5 кг клубники

1,2 кг сахара

2 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Хорошо промыть клубнику. После этого перебрать и удалить хвостики. Ягоды должны быть целые и спелые. Большие ягоды разрезать на четыре части, средние — на две, а маленькие оставить целиком. Клубнику пересыпать в емкость, добавить сахар и лимонный сок. Всё перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и проварить 15 минут на большом огне, постоянно помешивая и снимая образующуюся пенку. Затем убавить огонь и проварить еще 15 минут. Перелить варенье из кастрюли в чистые стерилизованные стеклянные банки. Накрыть тару чистыми стерилизованными крышками и плотно закупорить банки. Поставить банки с клубничным вареньем в укромное место, накрыв их одеялом.

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