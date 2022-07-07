Как сделать вкуснейшие сырники без муки: этот рецепт - настоящая находка (видео)

Вкус и аромат сырников порадуют и взрослых, и детей

Приготовить без добавления муки можно не только влажный шоколадный десерт брауни, а и старые добрые сырники. Казалось бы, это простейший десерт, но он может не получаться даже у опытных хозяек. Попробуйте следовать легкому рецепту и тогда результат вас приятно удивит.

Как пишет "Телеграф", рецептом вкусных сырников без муки делится Youtube-канал "Смачноград". По словам кулинара, этот десерт готовится очень просто, а разлетается за секунду. Кстати, сырники – прекрасный вариант для завтрака.

Ингредиенты:

900 г творога;

3 желтка;

3 ст. л. сахара;

3 ст. л. картофельного крахмала

4,5 ст. л. манной крупы;

0,5 ч. л. соли.

немного муки, чтобы масса не прилипала к рукам и поверхности.

Способ приготовления:

Творог размять вилкой или перебить блендером, чтобы масса стала однородной. Добавить все остальные ингредиенты. Снова все хорошо перемешать, можно с помощью блендера. Оставить массу где-то на час "отдохнуть". Сформировать колбаски, чтобы масса не прилипала к поверхности, немного присыпать ее мукой. Колбаску порезать на порции и с помощью бокала для вина придать сырникам хорошую круглую форму. Жарить на сковороде по 3 минуты до золотистой корочки, после чего отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Готовые сырники можно приправить ягодами, сметаной или джемом.

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