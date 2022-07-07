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Как сделать вкуснейшие сырники без муки: этот рецепт - настоящая находка (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сырники можно дополнять ягодами или джемом
Сырники можно дополнять ягодами или джемом

Вкус и аромат сырников порадуют и взрослых, и детей

Приготовить без добавления муки можно не только влажный шоколадный десерт брауни, а и старые добрые сырники. Казалось бы, это простейший десерт, но он может не получаться даже у опытных хозяек. Попробуйте следовать легкому рецепту и тогда результат вас приятно удивит.

Как пишет "Телеграф", рецептом вкусных сырников без муки делится Youtube-канал "Смачноград". По словам кулинара, этот десерт готовится очень просто, а разлетается за секунду. Кстати, сырники – прекрасный вариант для завтрака.

Ингредиенты:

  • 900 г творога;
  • 3 желтка;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. картофельного крахмала
  • 4,5 ст. л. манной крупы;
  • 0,5 ч. л. соли.
  • немного муки, чтобы масса не прилипала к рукам и поверхности.

Способ приготовления:

  1. Творог размять вилкой или перебить блендером, чтобы масса стала однородной.
  2. Добавить все остальные ингредиенты. Снова все хорошо перемешать, можно с помощью блендера.
  3. Оставить массу где-то на час "отдохнуть".
  4. Сформировать колбаски, чтобы масса не прилипала к поверхности, немного присыпать ее мукой.
  5. Колбаску порезать на порции и с помощью бокала для вина придать сырникам хорошую круглую форму.
  6. Жарить на сковороде по 3 минуты до золотистой корочки, после чего отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.
  7. Готовые сырники можно приправить ягодами, сметаной или джемом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом потрясающего торта без выпечки. Клубничный тирамису украсит любой стол.

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#Рецепт #Сырники