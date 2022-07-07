Как сделать вкуснейшие сырники без муки: этот рецепт - настоящая находка (видео)
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Вкус и аромат сырников порадуют и взрослых, и детей
Приготовить без добавления муки можно не только влажный шоколадный десерт брауни, а и старые добрые сырники. Казалось бы, это простейший десерт, но он может не получаться даже у опытных хозяек. Попробуйте следовать легкому рецепту и тогда результат вас приятно удивит.
Как пишет "Телеграф", рецептом вкусных сырников без муки делится Youtube-канал "Смачноград". По словам кулинара, этот десерт готовится очень просто, а разлетается за секунду. Кстати, сырники – прекрасный вариант для завтрака.
Ингредиенты:
- 900 г творога;
- 3 желтка;
- 3 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. картофельного крахмала
- 4,5 ст. л. манной крупы;
- 0,5 ч. л. соли.
- немного муки, чтобы масса не прилипала к рукам и поверхности.
Способ приготовления:
- Творог размять вилкой или перебить блендером, чтобы масса стала однородной.
- Добавить все остальные ингредиенты. Снова все хорошо перемешать, можно с помощью блендера.
- Оставить массу где-то на час "отдохнуть".
- Сформировать колбаски, чтобы масса не прилипала к поверхности, немного присыпать ее мукой.
- Колбаску порезать на порции и с помощью бокала для вина придать сырникам хорошую круглую форму.
- Жарить на сковороде по 3 минуты до золотистой корочки, после чего отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.
- Готовые сырники можно приправить ягодами, сметаной или джемом.
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