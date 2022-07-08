С гречкой и картофелем: рецепт знаменитого и простого в приготовлении яворовского пирога
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Готовится такой пирог не более часа
В мире бессчетное количество рецептов пирогов — как сладких, так и соленых. Вкусным является и пирог картофельный, и тертый яблочный пирог. В Украине также славится яворовский пирог, который только на днях был добавлен в Национальный перечень нематериального культурного наследия страны.
В честь этого события украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом яворовского пирога — невероятно знакового блюда не только Яворовщины, но и всей Галичины.
"Прекрасная штука. Можно есть с борщом, а можно на следующий день обжарить и макать в холодную сметану", — отмечает кулинар.
Как приготовить яворовский пирог — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подпыла)
- 1 стакан гречки
- 8 картофелин
- 2 небольшие луковицы (или 1 большая)
- 160 г сыра
- 2 яйца (1 – для смазывания)
- 4 ст. л. масла
- по вкусу соль и перец
Приготовление:
- Лук нарезаем мелкими кубиками. Поджариваем на растительном масле до легкой золотистой корочки.
- Заранее варим 1 стакан гречки до полуготовности, она доготовится уже вместе с пирогом. Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде и толчем.
- Берем большую миску, где будем смешивать начинку. Выкладываем в миску картофель и обжаренный лук.
- Всыпаем в миску до начинки полуготовую гречку и вбиваем яйцо.
- Нарезаем небольшими кубиками 160 г сыра и добавляем к начинке. Солим и перчим по вкусу, перемешиваем начинку.
- Посыпаем доску или стол мукой и раскатываем 2/3 теста в длинный пласт.
- Выкладываем тесто в форму, начинку внутрь и ровняем.
- Раскатываем 1/3 оставшегося теста в тонкий пласт по размерам формы и накрываем пирог.
- Теперь защипните края пирога, скрепив тесто, выходившее за пределы формы, с верхним пластом теста.
- Смазываем пирог яйцом. Запекаем пирог в разогретой до 40 минут духовке при температуре 180 градусов.
Ранее Евгений Клопотенко делился рецептом пирога с шампиньонами. Готовится такой пирог в духовке не более 40 минут.