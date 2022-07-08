С гречкой и картофелем: рецепт знаменитого и простого в приготовлении яворовского пирога

Готовится такой пирог не более часа

В мире бессчетное количество рецептов пирогов — как сладких, так и соленых. Вкусным является и пирог картофельный, и тертый яблочный пирог. В Украине также славится яворовский пирог, который только на днях был добавлен в Национальный перечень нематериального культурного наследия страны.

В честь этого события украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом яворовского пирога — невероятно знакового блюда не только Яворовщины, но и всей Галичины.

"Прекрасная штука. Можно есть с борщом, а можно на следующий день обжарить и макать в холодную сметану", — отмечает кулинар.

Как приготовить яворовский пирог — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подпыла)

1 стакан гречки

8 картофелин

2 небольшие луковицы (или 1 большая)

160 г сыра

2 яйца (1 – для смазывания)

4 ст. л. масла

по вкусу соль и перец

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Приготовление:

Лук нарезаем мелкими кубиками. Поджариваем на растительном масле до легкой золотистой корочки. Заранее варим 1 стакан гречки до полуготовности, она доготовится уже вместе с пирогом. Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде и толчем. Берем большую миску, где будем смешивать начинку. Выкладываем в миску картофель и обжаренный лук. Всыпаем в миску до начинки полуготовую гречку и вбиваем яйцо. Нарезаем небольшими кубиками 160 г сыра и добавляем к начинке. Солим и перчим по вкусу, перемешиваем начинку. Посыпаем доску или стол мукой и раскатываем 2/3 теста в длинный пласт. Выкладываем тесто в форму, начинку внутрь и ровняем. Раскатываем 1/3 оставшегося теста в тонкий пласт по размерам формы и накрываем пирог. Теперь защипните края пирога, скрепив тесто, выходившее за пределы формы, с верхним пластом теста. Смазываем пирог яйцом. Запекаем пирог в разогретой до 40 минут духовке при температуре 180 градусов.

Ранее Евгений Клопотенко делился рецептом пирога с шампиньонами. Готовится такой пирог в духовке не более 40 минут.