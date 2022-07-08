Зачем опытные домохозяйки добавляют в блинчики пиво: необычный рецепт

Заменив один ингредиент в рецепте блинов, вы удивитесь, какой результат вы получите.

Блинчики — это отличный вариант, как на завтрак, обед или ужин, причем их можно делать как сладкими, так и солеными. Ранее мы делились с вами хитростью, чем заменить молоко и яйца в рецепте блинов, а теперь расскажем, зачем в тесто многие домохозяйки добавляют пиво.

Не стоит удивляться, пиво отлично вписывается в рецепт блинов, пишет prostoway. Более того, заменив воду или часть молока на этот хмелящий напиток, вы получите невероятно пышные, нежные, хрустящие по краям и невероятно ажурные блины.

Блины на пиве: рецепт

Ингредиенты:

1 стакану пива и молока;

2 стакана пшеничной муки;

2 яйца;

соль по вкусу;

2 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Яйца взбейте до образования пышной пены. В емкость с яичной смесью постепенно влейте, пиво и молоко. Слегка все перемешайте. Соль добавьте по вкусу. Муку просейте и добавляйте в тесто постепенно, чтобы не образовались комочки. После влейте масло и снова все перемешайте. Оставьте тесто для блинов постоять 5-10 минут, и только потом можете приступать к обжариванию.

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