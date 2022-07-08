Зачем опытные домохозяйки добавляют в блинчики пиво: необычный рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 70
Заменив один ингредиент в рецепте блинов, вы удивитесь, какой результат вы получите.
Блинчики — это отличный вариант, как на завтрак, обед или ужин, причем их можно делать как сладкими, так и солеными. Ранее мы делились с вами хитростью, чем заменить молоко и яйца в рецепте блинов, а теперь расскажем, зачем в тесто многие домохозяйки добавляют пиво.
Не стоит удивляться, пиво отлично вписывается в рецепт блинов, пишет prostoway. Более того, заменив воду или часть молока на этот хмелящий напиток, вы получите невероятно пышные, нежные, хрустящие по краям и невероятно ажурные блины.
Блины на пиве: рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакану пива и молока;
- 2 стакана пшеничной муки;
- 2 яйца;
- соль по вкусу;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте до образования пышной пены.
- В емкость с яичной смесью постепенно влейте, пиво и молоко. Слегка все перемешайте. Соль добавьте по вкусу.
- Муку просейте и добавляйте в тесто постепенно, чтобы не образовались комочки. После влейте масло и снова все перемешайте.
- Оставьте тесто для блинов постоять 5-10 минут, и только потом можете приступать к обжариванию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.