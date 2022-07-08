Без замораживания, кипячения и стерилизации: простой рецепт вкуснейшего клубничного варенья

Варенье из клубники любят и взрослые, и дети.

Клубничное варенье – вкуснейший десерт для холодной поры, и более того, это идеальная начинка для тортов и рулетов. Помимо этого, с его помощью можно приготовить вкусный компот. Ранее мы писали, как приготовить варенье так, чтобы оно не забродило и не повзрывались банки, а теперь делимся с читателями рецептом свежей и ароматной заготовки, которая будет храниться до следующего сезона.

Простым рецептом, с помощью которого можно получить ароматное, свежее и легкое в приготовлении клубничное варенье, поделился портал prostoway. Отметим, что для того, чтобы приготовить такое варенье, вам не понадобиться ничего варить.

Клубничное варенье: рецепт

Ингредиенты:

клубника, 2 кг;

сахар, 2 кг.

Способ приготовления:

Ягоды хорошо вымойте и уберите все хвостики. Выложите ягоды в емкость и посыпьте их сахаром, оставив 200 г "на будущее". Накройте клубнику крышкой и оставьте на 4-5 часов. Не забывайте периодически помешивать варенье. Банки вымойте и простерилизуйте вместе с крышками. Разложите варенье в банки и сверху насыпьте оставшийся сахар. Выходит около 2 столовых ложек сахара на банку. Закрутите крышки и перенесите варенье в подвал.

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