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Лучшее блюдо из кабачков: рецепт аппетитных котлет, которые заменят надоевшие блинчики

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кабачковые котлеты - простой рецепт
Кабачковые котлеты - простой рецепт

Котлетки остаются вкусными и на второй, и на третий день

Эти нежные овощи хороши не только в виде блинчиков. Кабачки вкусны, когда приготовлены в духовке, на гриле, задействованы в омлетах и ​​летних супах, особенно вкусные из них получаются кабачковые котлеты.

Это блюдо считается лучшим для лета, и подавать такие овощные котлетки нужно с соусом, отмечает кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме.

Как приготовить кабачковые котлеты — пошаговый рецепт

Ингредиенты для котлет:

  • 2 кабачка среднего размера
  • 1 морковка
  • 2 картофелины
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. манной крупы или муки
  • 2 зубчика чеснока
  • зелень (петрушка или укроп)
  • соль, перец

Ингредиенты для соуса:

  • 60 г сметаны
  • 60 г майонеза
  • 2 зубчика чеснока
  • 10 г укропа

Приготовление:

  1. Морковь, картофель и кабачок трем на мелкую терку, все по отдельности.
  2. Кабачки солим и даем 5-10 минут постоять. Затем хорошо отжимаем от жидкости кабачки и картофель.
  3. Соединяем в одном сосуде все ингредиенты. Перчим, солим, если нужно.
  4. После того как все смешали, отжимаем жидкость еще раз.
  5. Формируем котлеты и жарим на растительном масле с обеих сторон.
  6. Перекладываем на противень и в духовке еще тушим 10-12 минут при 180 градусов.
  7. Готовим соус: просто все смешиваем.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти.

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#Кабачки #Рецепты #Котлеты