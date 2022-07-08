Лучшее блюдо из кабачков: рецепт аппетитных котлет, которые заменят надоевшие блинчики

Котлетки остаются вкусными и на второй, и на третий день

Эти нежные овощи хороши не только в виде блинчиков. Кабачки вкусны, когда приготовлены в духовке, на гриле, задействованы в омлетах и ​​летних супах, особенно вкусные из них получаются кабачковые котлеты.

Это блюдо считается лучшим для лета, и подавать такие овощные котлетки нужно с соусом, отмечает кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме.

Как приготовить кабачковые котлеты — пошаговый рецепт

Ингредиенты для котлет:

2 кабачка среднего размера

1 морковка

2 картофелины

2 яйца

2 ст. л. манной крупы или муки

2 зубчика чеснока

зелень (петрушка или укроп)

соль, перец

Ингредиенты для соуса:

60 г сметаны

60 г майонеза

2 зубчика чеснока

10 г укропа

Приготовление:

Морковь, картофель и кабачок трем на мелкую терку, все по отдельности. Кабачки солим и даем 5-10 минут постоять. Затем хорошо отжимаем от жидкости кабачки и картофель. Соединяем в одном сосуде все ингредиенты. Перчим, солим, если нужно. После того как все смешали, отжимаем жидкость еще раз. Формируем котлеты и жарим на растительном масле с обеих сторон. Перекладываем на противень и в духовке еще тушим 10-12 минут при 180 градусов. Готовим соус: просто все смешиваем.

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