Лучшее блюдо из кабачков: рецепт аппетитных котлет, которые заменят надоевшие блинчики
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 2
Котлетки остаются вкусными и на второй, и на третий день
Эти нежные овощи хороши не только в виде блинчиков. Кабачки вкусны, когда приготовлены в духовке, на гриле, задействованы в омлетах и летних супах, особенно вкусные из них получаются кабачковые котлеты.
Это блюдо считается лучшим для лета, и подавать такие овощные котлетки нужно с соусом, отмечает кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме.
Как приготовить кабачковые котлеты — пошаговый рецепт
Ингредиенты для котлет:
- 2 кабачка среднего размера
- 1 морковка
- 2 картофелины
- 2 яйца
- 2 ст. л. манной крупы или муки
- 2 зубчика чеснока
- зелень (петрушка или укроп)
- соль, перец
Ингредиенты для соуса:
- 60 г сметаны
- 60 г майонеза
- 2 зубчика чеснока
- 10 г укропа
Приготовление:
- Морковь, картофель и кабачок трем на мелкую терку, все по отдельности.
- Кабачки солим и даем 5-10 минут постоять. Затем хорошо отжимаем от жидкости кабачки и картофель.
- Соединяем в одном сосуде все ингредиенты. Перчим, солим, если нужно.
- После того как все смешали, отжимаем жидкость еще раз.
- Формируем котлеты и жарим на растительном масле с обеих сторон.
- Перекладываем на противень и в духовке еще тушим 10-12 минут при 180 градусов.
- Готовим соус: просто все смешиваем.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить кабачковые спагетти.