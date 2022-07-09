Полтавские галушки: судья "МастерШеф" поделился секретами приготовления украинского блюда (видео)
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Ярославский поделился рецептом галушек с куриным мясом
Готовим украинские блюда! Только недавно кулинар Евгений Клопотенко делился рецептом знаменитого яворовского пирога, как его коллега Владимир Ярославский рассказал, как приготовить не менее популярное в Украине блюдо — полтавские галушки.
Рецептом известного блюда шеф-повар поделился у себя на странице Инстаграме. "Из того, что я знаю галушки бывают 2 видов: обычные — подают с любым рагу или фаршированные — больше всего встречал с фаршем из ливера и лука. Я даю тесто на галушки, как основу и сделаю их с курицей — это вкусно и очень по-нашему", — отметил Ярославский.
Как приготовить полтавские галушки — простой рецепт
Сначала готовим рагу из курицы:
- 3 больших бедра курицы (600 г мякоти)
- 200-240 г лука
- масло для жарки
- 80 г сметаны
- чабрец, соль и перец
Приготовление:
- Окорочка зачищаем от кожуры и костей, нарезаем кусками примерно 2 на 2 см и обжариваем их на масле. Важно класть куски на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и не мешать их, а подождать, пока они поджарятся и образуется румяная корочка. После этого переворачиваем куски на другую сторону.
- Хорошо подрумяненное мясо перекладываем в сотейник, а на той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук. Огонь должен быть ниже среднего, а лук должен получиться ароматный и румяный. По желанию, добавьте чабрец.
- Готовый лук добавляем к курице в сотейник, заливаем водой или бульоном на 1-2 см выше продукта и ставим томиться на 1-1,5 часа на маленьком огне.
- В середине процесса приготовления добавляем соль и перец, а в конце, когда часть жидкости уже испарилась, добавляем домашнюю сметану (20-25%) и тушим, пока лук растомится в соус.
Ингредиенты для теста:
- 250 г кислого кефира или простокваши
- 1 маленькое яйцо
- 350 г муки
- соль и 6 г соды
Приготовление:
- Кефир смешиваем с яйцом и солью, добавляем просеянную муку и соду и быстро замешиваем тесто. Откладываем его буквально на 10 минут отдохнуть.
- Тем временем готовим "пароварку" — кастрюлю с марлей и миской сверху. Из теста формируем "жгуты" диаметром 2 см и нарезаем их поперек кусочками, которые немного присыпаем мукой. Готовим на пару 2 минуты. Отбрасываем в сосуд немного смазанный маслом.
- Когда все галушки готовы, соединяем их с рагу и тушим 3-5 минут. В конце добавляем зелень укропа и лука. При необходимости можно тушить немного дольше или доливать бульон, чтобы образовался именно соус.
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