Как приготовить невероятно пышный бисквит, который всегда получается (видео)

Вкуснейший бисквит очень легко сделать в мультиварке

Пышный и высокий бисквит – гордость любой хозяйки. Приготовить его совсем просто, если знать проверенный рецепт. Причем выпекать тесто можно не в духовом шкафу, ведь в жару совсем не хочется включать духовку. Идеальной альтернативой станет мультиварка. В ней можно готовить что угодно, в том числе выпечку.

Как передает "Телеграф", рецептом идеального бисквита делится фудблогерка Лилия Цвит на своем Youtube-канале. По ее словам, этот бисквит всегда удается высоким и пышным. Кулинар советует готовить его летом, чтобы не включать духовку в жару. Кроме того, детям очень нравятся ягоды, их можно использовать для декора торта.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

соль — щепотка

сахар – 180 г

ванильный сахар — 1 п.

мука – 140 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Белки взбить с солью до создания пены. Добавлять по ложке сахар, продолжая взбивать до формирования густой и пышной массы. Постепенно добавить желтки. В конце добавить муку и разрыхлитель и аккуратно перемешать. Выложить бисквитное тесто в чашу мультиварки. Дно чаши мультиварки предварительно нужно застелить пергаментом, а стенки — смазать маслом. Выпекать на режиме выпечка 1 час 20 минут. Вынуть горячий бисквит, перевернув на тарелку, охладить. Для декора можно использовать сахарную пудру и любые летние ягоды.

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