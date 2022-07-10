Вкуснее чем в KFC: рецепт вкуснейших куриных крылышек и картошки по-деревенски

Подавать блюдо можно сразу с мангала, идеально со свежими овощами.

Необязательно ходить в различные рестораны и кафе, типа McDonalds или KFC, чтобы полакомиться их фирменными блюдами. Как приготовить вкуснейшую картошку фри мы уже писали ранее, а теперь делимся с вами рецептом жаренных на мангале куриных крылышек, а также картофеля по-деревенски. Поверьте, это намного вкуснее, чем в KFC.

Кулинарный блогер larisa_valerievna_ в своем блоге в Инстаграм рассказала, как приготовить крылышки так, чтобы они получились безумно вкусными, сочными, с аппетитной хрустящей корочкой. А картошка будет мягкой и нежной внутри, а снаружи — с румяной хрустящей корочкой.

Куриные крылышки на мангале и картошка по-деревенски: рецепт

Ингредиенты:

Куриные крылышки

Молодая картошечка

Растительное масло

Специи

Способ приготовления:

Крылышки замаринуйте в любимых специях. Картошку очистите от кожуры и просушите. В казан налейте примерно 1 литр растительного масла и хорошо его разогрейте. В идеале масло должно кипеть. После отправьте в казан крылышки и жарьте их до золотистого цвета. После того как крылья будут готовы, их нужно достать, и в тот же казан отправьте картофель. Также жарьте ее до золотистого цвета. Специи можно использовать любые. По желанию можно посыпать картофель зеленью и свежим чесноком.

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