Как приготовить рассыпчатую кашу из пшена: полезные хитрости от опытных кулинаров

Зная эти хитрости можно приготовить вкуснейшую пшенную кашу.

Часто бывает так, что в процессе приготовления каша выходит слишком сухой, или же наоборот сильно вязкой и жирной. Мы уже рассказывали, как приготовить гречку, чтобы она не напоминала слипшуюся кашицу, а теперь делимся с вами хитростями в приготовлении каши из пшена.

Опытные кулинары рекомендуют промывать все виды крупы, однако для этой цели в большинстве случаев используется холодная вода. Однако с пшеном такая обработка не сработает, пишет belnovosti. Что же тогда делать?

Как приготовить рассыпчатую пшенную кашу

Перед варкой пшено необходимо залить кипятком и выждать две минуты. Затем воду нужно слить, и только после этого промыть крупу "традиционным" способом — холодной водой.

Важно в приготовлении соблюдать правильные пропорции: на стакан крупы берите не более двух стаканов воды. Сахар или соль нужно добавлять сразу.

А вот масло добавляется лишь через десять минут после того, как вода начнет кипеть.

Важный момент! Идеальная каша из пшена варится без крышки.

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, с чем лучше употреблять гречневую кашу для максимальной пользы.