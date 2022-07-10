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Как приготовить рассыпчатую кашу из пшена: полезные хитрости от опытных кулинаров

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пшенную кашу легко сделать рассыпчатой
Пшенную кашу легко сделать рассыпчатой

Зная эти хитрости можно приготовить вкуснейшую пшенную кашу.

Часто бывает так, что в процессе приготовления каша выходит слишком сухой, или же наоборот сильно вязкой и жирной. Мы уже рассказывали, как приготовить гречку, чтобы она не напоминала слипшуюся кашицу, а теперь делимся с вами хитростями в приготовлении каши из пшена.

Опытные кулинары рекомендуют промывать все виды крупы, однако для этой цели в большинстве случаев используется холодная вода. Однако с пшеном такая обработка не сработает, пишет belnovosti. Что же тогда делать?

Как приготовить рассыпчатую пшенную кашу

  • Перед варкой пшено необходимо залить кипятком и выждать две минуты. Затем воду нужно слить, и только после этого промыть крупу "традиционным" способом — холодной водой.
  • Важно в приготовлении соблюдать правильные пропорции: на стакан крупы берите не более двух стаканов воды. Сахар или соль нужно добавлять сразу.
  • А вот масло добавляется лишь через десять минут после того, как вода начнет кипеть.

Важный момент! Идеальная каша из пшена варится без крышки.

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, с чем лучше употреблять гречневую кашу для максимальной пользы.

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#Рецепт #Каша #Пшенная каша