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Этот овощной салат на зиму вы еще не готовили: пряности блюду добавит всего 1 ингредиент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Овощной салат с чесноком на зиму
Овощной салат с чесноком на зиму

Такие салаты станут отличной альтернативой стандартной консервации

Овощной салат из баклажанов, помидоров и болгарского перца — родом из детства, что называется "бабушкин рецепт". Для пикантности стоит лишь добавить обычный чеснок.

Это блюдо станет вашим самым любимым из домашней консервации. Очень просто делается, а получается вкусно! Рецептом овощного салата на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидоров
  • 1 кг баклажанов
  • 1 кг кабачков
  • 1 кг болгарского перца
  • 1 кг моркови
  • 200 г чеснока
  • 70 мл уксуса 9%-го
  • 500 мл растительного масла
  • 200 г сахара
  • 70 г соли
  • зелень

Приготовление:

  1. Помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем их в блендере, морковь натираем на крупной терке, баклажаны, перец и кабачки нарезаем кубиками.
  2. В томатное пюре добавляем растительное масло, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок с петрушкой.
  3. Тушим в казане или мультиварке томатное пюре.
  4. Доводим томатное пюре до кипения, добавляем нарезанные овощи, перемешиваем и тушим в течение 45 минут.
  5. Салат в горячем виде раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем, укутываем.

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#Рецепты #Консервация