Этот овощной салат на зиму вы еще не готовили: пряности блюду добавит всего 1 ингредиент
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 4
Такие салаты станут отличной альтернативой стандартной консервации
Овощной салат из баклажанов, помидоров и болгарского перца — родом из детства, что называется "бабушкин рецепт". Для пикантности стоит лишь добавить обычный чеснок.
Это блюдо станет вашим самым любимым из домашней консервации. Очень просто делается, а получается вкусно! Рецептом овощного салата на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1 кг баклажанов
- 1 кг кабачков
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг моркови
- 200 г чеснока
- 70 мл уксуса 9%-го
- 500 мл растительного масла
- 200 г сахара
- 70 г соли
- зелень
Приготовление:
- Помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем их в блендере, морковь натираем на крупной терке, баклажаны, перец и кабачки нарезаем кубиками.
- В томатное пюре добавляем растительное масло, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок с петрушкой.
- Тушим в казане или мультиварке томатное пюре.
- Доводим томатное пюре до кипения, добавляем нарезанные овощи, перемешиваем и тушим в течение 45 минут.
- Салат в горячем виде раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем, укутываем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить рассол, которые не будет становиться мутным.