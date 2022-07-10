Этот овощной салат на зиму вы еще не готовили: пряности блюду добавит всего 1 ингредиент

Такие салаты станут отличной альтернативой стандартной консервации

Овощной салат из баклажанов, помидоров и болгарского перца — родом из детства, что называется "бабушкин рецепт". Для пикантности стоит лишь добавить обычный чеснок.

Это блюдо станет вашим самым любимым из домашней консервации. Очень просто делается, а получается вкусно! Рецептом овощного салата на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1 кг баклажанов

1 кг кабачков

1 кг болгарского перца

1 кг моркови

200 г чеснока

70 мл уксуса 9%-го

500 мл растительного масла

200 г сахара

70 г соли

зелень

Приготовление:

Помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем их в блендере, морковь натираем на крупной терке, баклажаны, перец и кабачки нарезаем кубиками. В томатное пюре добавляем растительное масло, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок с петрушкой. Тушим в казане или мультиварке томатное пюре. Доводим томатное пюре до кипения, добавляем нарезанные овощи, перемешиваем и тушим в течение 45 минут. Салат в горячем виде раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем, укутываем.

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