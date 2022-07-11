Что добавляют в фарш хозяйки, у которых неизменно получаются сочные котлеты
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Если следовать классическому рецепту, то котлеты не всегда получаются сочными
Многие хозяйки знают, что не стоит добавлять в котлеты некоторые привычные нам продукты. Например, такие ингредиенты как молоко и яйца делают блюдо более жестким. Однако есть такие продукты, которые наоборот, добавляют котлетам сочности, отчего они получаются еще вкуснее.
Чтобы придать фаршу нужную консистенцию и улучшить качество блюда, необходимо добавить в фарш или соду, или сливочное масло. Об этом пишет belnovosti.
Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочными
Сода
Всего одна щепотка соды не только способен сделать фарш более сочным, но и устранить любые неприятные оттенки вкуса.
Сливочное масло
Оно улучшает вкус и консистенцию мясных котлет. Просто заморозьте небольшой кусочек сливочного масла, измельчите на терке и добавьте в состав фарша. Благодаря этому ингредиент равномерно распределится, что сделает котлеты невероятно сочными и вкусными.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.