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Что добавляют в фарш хозяйки, у которых неизменно получаются сочные котлеты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить сочные котлеты
Как приготовить сочные котлеты

Если следовать классическому рецепту, то котлеты не всегда получаются сочными

Многие хозяйки знают, что не стоит добавлять в котлеты некоторые привычные нам продукты. Например, такие ингредиенты как молоко и яйца делают блюдо более жестким. Однако есть такие продукты, которые наоборот, добавляют котлетам сочности, отчего они получаются еще вкуснее.

Чтобы придать фаршу нужную консистенцию и улучшить качество блюда, необходимо добавить в фарш или соду, или сливочное масло. Об этом пишет belnovosti.

Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочными

Сода

Всего одна щепотка соды не только способен сделать фарш более сочным, но и устранить любые неприятные оттенки вкуса.

Сливочное масло

Оно улучшает вкус и консистенцию мясных котлет. Просто заморозьте небольшой кусочек сливочного масла, измельчите на терке и добавьте в состав фарша. Благодаря этому ингредиент равномерно распределится, что сделает котлеты невероятно сочными и вкусными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.

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#Рецепты #Котлеты