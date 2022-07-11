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Идеальное блюдо для жаркого лета: рецепт холодника, который утолит жажду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Холодник готовится из простых продуктов.
Холодник готовится из простых продуктов.

Украинский холодный борщ готовится очень просто и получается очень вкусно

Такой холодный суп, как, например, гаспачо с томатами, освежает, охлаждает и насыщает. А еще он полезен и не вызывает тяжести в желудке.

Об этом пишет кулинарный блогер Виктория. Украинский холодный борщ, который еще называется холодник, можно заправлять кефиром, натуральным йогуртом, квасом или сывороткой. Все как в окрошечке, но ярче и по-другому смакует.

Как приготовить холодник

Ингредиенты для холодника:

  • 800 мл жирного кефира
  • 4 небольших вареных свеклы
  • 2 свежих огурца
  • 4 вареных яйца
  • 2 вареные картофелины
  • укроп
  • соль

Ингредиенты для душистых гренок:

  • черный хлеб
  • растительное масло
  • чеснок

Приготовление:

  1. Для холодника все режем и смешиваем. Можно натереть, можно нарезать, как кому нравится.
  2. Поливаем кефиром и ставим в холодильник. Или едим сразу.
  3. Для гренок хлеб нужно поджарить на сковороде или в духовке и намазать чесноком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить знаменитые полтавские галушки.

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#Рецепты #Супы #Борщи Украины