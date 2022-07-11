Идеальное блюдо для жаркого лета: рецепт холодника, который утолит жажду
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Украинский холодный борщ готовится очень просто и получается очень вкусно
Такой холодный суп, как, например, гаспачо с томатами, освежает, охлаждает и насыщает. А еще он полезен и не вызывает тяжести в желудке.
Об этом пишет кулинарный блогер Виктория. Украинский холодный борщ, который еще называется холодник, можно заправлять кефиром, натуральным йогуртом, квасом или сывороткой. Все как в окрошечке, но ярче и по-другому смакует.
Как приготовить холодник
Ингредиенты для холодника:
- 800 мл жирного кефира
- 4 небольших вареных свеклы
- 2 свежих огурца
- 4 вареных яйца
- 2 вареные картофелины
- укроп
- соль
Ингредиенты для душистых гренок:
- черный хлеб
- растительное масло
- чеснок
Приготовление:
- Для холодника все режем и смешиваем. Можно натереть, можно нарезать, как кому нравится.
- Поливаем кефиром и ставим в холодильник. Или едим сразу.
- Для гренок хлеб нужно поджарить на сковороде или в духовке и намазать чесноком.
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