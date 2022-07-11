Идеальное блюдо для жаркого лета: рецепт холодника, который утолит жажду

Украинский холодный борщ готовится очень просто и получается очень вкусно

Такой холодный суп, как, например, гаспачо с томатами, освежает, охлаждает и насыщает. А еще он полезен и не вызывает тяжести в желудке.

Об этом пишет кулинарный блогер Виктория. Украинский холодный борщ, который еще называется холодник, можно заправлять кефиром, натуральным йогуртом, квасом или сывороткой. Все как в окрошечке, но ярче и по-другому смакует.

Как приготовить холодник

Ингредиенты для холодника:

800 мл жирного кефира

4 небольших вареных свеклы

2 свежих огурца

4 вареных яйца

2 вареные картофелины

укроп

соль

Ингредиенты для душистых гренок:

черный хлеб

растительное масло

чеснок

Приготовление:

Для холодника все режем и смешиваем. Можно натереть, можно нарезать, как кому нравится. Поливаем кефиром и ставим в холодильник. Или едим сразу. Для гренок хлеб нужно поджарить на сковороде или в духовке и намазать чесноком.

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