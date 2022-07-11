Как лучше замораживать вишню на зиму: с косточками или без

Если вы не хотите возиться с консервацией, ягоды и фрукты можно просто заморозить.

Лето — это время ягод и различных фруктов. Многие домохозяйки, чтобы в осенние и зимние холода вернуть немного тепла в свой дом, консервирую различные варенья и компоты, или же просто замораживают ягоды, чтобы потом с ними готовить. Ранее мы писали, как замораживать клубнику и малину, чтобы она осталась целой, а теперь расскажем о секретах при заморозке вишен.

Стоит отметить, что после заморозки в ягодах сохраняется больше витаминов, чем во время приготовления джемов, варенья или компотов, пишет prostoway. Однако перед тем, как замораживать вишни нужно определиться как это лучше сделать: с косточкой или без. Также не лишним будет узнать о лайфхаке против "слипания" ягод между собой.

Как правильно замораживать вишню

Первое, что нужно решить, это с какой целью вы вишню замораживаете. Если на компоты, то косточки можно не доставать, а если для различной выпечки — то лучше косточку извлечь. Как замораживать ягоды с и без косточки:

с косточкой — вишню достаточно просто помыть, перебрать, высушить, расфасовать и отправить в морозильную камеру.

без косточек — вишню сначала помойте, переберите и удалите косточки. После также высушите, разложите по пакетам или контейнерам и положите в морозилку.

Лайфхак, чтобы не слиплись ягоды

Чтобы вишни не слипались при замораживании нужно провернуть маленький трюк. После подготовки их нужно разложить в один слой отдельно друг от друга на доске и подморозить. Затем ягоды можно собрать и сложить в пакетики или лотки.

Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.