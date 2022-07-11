Можно есть сейчас или оставить на зиму: как приготовить вкуснейшую закуску из кабачков (видео)
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Заготовить на зиму кабачки можно вместе с другими овощами
Сезон кабачков продолжается и самое время подумать, как заготовить этот овощ на зиму. Кабачки можно не только замариновать кружочками или законсервировать с оригинальной специей, а и использовать как один из ингредиентов для вкусной закуски.
Как пишет "Телеграф", рецептом закуски из кабачков, перца и лука на зиму делится Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, такой салат можно употреблять сразу после приготовления или же закрыть закуску и хранить до зимы в банках.
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков
- 500 г сладкого перца
- 400 г лука
- 600 мл томатного сока (можно заменить на 500 мл воды и 160 г томатной пасты)
- 140 г сахара
- 35 г соли
- 70 мл растительного масла
- 70 мл 9-процентного уксуса
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и вместе с кожурой нарезать небольшими кубиками. Перец и лук так же нарезать кубиками.
- Для маринада в кастрюлю вылить томатный сок и добавить в него масло, уксус, соль, сахар. Всё перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения.
- Поочередно всыпать овощи. Сначала довести до кипения и прокипятить в течение 10 минут кабачки. Затем лук, его так же проварить 10 минут. Можно попробовать маринад и добавить, если нужно, соль или сахар по вкусу.
- В последнюю очередь добавить перец и тушить смесь 20 минут.
- Рассыпать салат по заранее простерилизованным банкам и закрыть.
Ранее "Телеграф" писал, что на зиму можно приготовить вкусную и сочную закуску из кабачков в виде рулетиков. Это настоящий домашний деликатес из простых и доступных продуктов