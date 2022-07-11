Можно есть сейчас или оставить на зиму: как приготовить вкуснейшую закуску из кабачков (видео)

Заготовить на зиму кабачки можно вместе с другими овощами

Сезон кабачков продолжается и самое время подумать, как заготовить этот овощ на зиму. Кабачки можно не только замариновать кружочками или законсервировать с оригинальной специей, а и использовать как один из ингредиентов для вкусной закуски.

Как пишет "Телеграф", рецептом закуски из кабачков, перца и лука на зиму делится Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, такой салат можно употреблять сразу после приготовления или же закрыть закуску и хранить до зимы в банках.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

500 г сладкого перца

400 г лука

600 мл томатного сока (можно заменить на 500 мл воды и 160 г томатной пасты)

140 г сахара

35 г соли

70 мл растительного масла

70 мл 9-процентного уксуса

Способ приготовления:

Кабачки помыть и вместе с кожурой нарезать небольшими кубиками. Перец и лук так же нарезать кубиками. Для маринада в кастрюлю вылить томатный сок и добавить в него масло, уксус, соль, сахар. Всё перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения. Поочередно всыпать овощи. Сначала довести до кипения и прокипятить в течение 10 минут кабачки. Затем лук, его так же проварить 10 минут. Можно попробовать маринад и добавить, если нужно, соль или сахар по вкусу. В последнюю очередь добавить перец и тушить смесь 20 минут. Рассыпать салат по заранее простерилизованным банкам и закрыть.

Ранее "Телеграф" писал, что на зиму можно приготовить вкусную и сочную закуску из кабачков в виде рулетиков. Это настоящий домашний деликатес из простых и доступных продуктов